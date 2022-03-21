فخري الفقي: «دخلنا نفق التضخم المتسارع.. وحرب روسيا وأوكرانيا السبب»

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة والموازنة بمجلس النواب، إنه منذ 11 سبتمبر 2001 كانت بداية الأزمات العالمية مرورا بغزو العراق والأزمة المالية في 2008 وثورات الربيع العربي في 2011، وأزمة كورونا، وصولا لأزمة أوكرانيا وروسيا، لافتا إلى أن هناك دول تصنع الأزمات ثم تجيد إداراتها مثل الصين وأزمة كورونا وإداراتها الناجحة للأزمة.

الدول النامية تتأثر بالأزمات الاقتصادية

وأوضح «الفقي»، خلال استضافته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي يناقش تأثير رفع الفائدة على الأسعار وسلاسل الإمداد، أن الدول النامية والناهضة تتلقى تبعات تلك الأزمات وتتأثر بها وبمخاطرها، لافتا إلى أن الدولة التى تجيد إدارة المخاطر تستطيع تجاوزها وفي مصر كادنا نتعافي من أزمة كورونا فوصلنا إلى الأزمة الأوكرانية التي أدت لموجات من التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والأقماح.

مصر تستهلك 23 مليون طن قمح سنويا

وأشار «الفقي» إلى أن مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح وتستهلك 23 مليون من القمح نستورد منهم 13 مليون طن وننتج داخليا 10 ملايين طن من القمح، لافتا إلى أن القطاع الخاص يستورد ما يقرب من 4 ملايين طن، وأنه في ظل تعافي الاقتصاد العالمي بدأ النشاط الاقتصادي يتزايد وارتفاع معدلات الطلب بشكل اسرع من المعروض والمتاح وأدى لارتباك في سلاسل الإمداد.

وأضاف «الفقي» أن الدول النامية تختلف في تعاملها مع الأزمة من دولة لأخرى، ومعدل التضخم في فبراير الماضي وصل إلى 10%، وارتفع المعدل عالميا بوصول الحرب الأوكرانية الروسية، لافتا إلى أننا دخلنا إلى نفق التضخم المتسارع وأزمة أوكرانيا أربكت سلاسل الإمداد وتأثرت روسيا وهي أكبر الدول المصدرة للطاقة وأدى ذلك لعد استقرار سوق النفط.

ارتفاع سعر برميل النفط إلى 140 دولار

وأكد رئيس رئيس لجنة والموازنة بمجلس النواب، أنا الارتباك الروسي الأوكراني أدى لاتفاع سعر برميل البترول من 40 دلار إلى 140 دولار، بالتزامن مع ضرب ميليشيات الحوثي لمصافى النفط بالسعودية في تلك الظروف العالمية.