«السياحة»: 100 ألف زائر لمتحف الحضارة في فبراير الماضي

ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر المتحف بالفسطاط.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، مقدماً لهم التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، يعوده على الجميع بالخير والبركات.

أنشطة ومبادرات رفع الوعي السياحي

واستعرض الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، خلال الاجتماع، عدد من الموضوعات المتعلقة بإيرادات المتحف، وتزايد الإقبال على زيارته، لافتا إلى أن إيرادات المتحف في شهر فبراير الماضي، قاربت من إيرادات شهر ديسمبر الماضي، الذي يعتبر من أعلى الشهور في الإيرادات، كما أن أعداد الزائرين بالمتحف خلال ذات الشهر، وصلت إلى 100 ألف زائر، وهو أعلى عدد زوار حققه المتحف منذ افتتاحه.

وأطلع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، المجلس، على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والسياحية المختلفة، التي استضافها المتحف خلال الفترة الماضية، التي من بينها ملتقى الترميم العلمي الأول، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، وشهد نجاحاً ملحوظا، وتنظيم محاضرة عن المومياوات الملكية، بالإضافة إلى استمرار إقامة ورش العمل التي يتم تنظيمها بشكل دوري عن الحرف التقليدية المختلفة، مثل صناعة النسيج والمسكوكات الخاصة بسك العملات وغيرها، وكذلك أنشطة ومبادرات رفع الوعي السياحي والأثري مثل اكتب وارسم هيروغليفى.

مواعيد زيارة المتحف في رمضان

كما تم إحاطة المجلس، بإصدار العدد الثاني من النشرة الإخبارية الإلكترونية الخاصة بالمتحف، التي يتم إصدارها بشكل ربع سنوي باللغتين العربية والإنجليزية.

وجرى خلال الاجتماع، تحديد مواعيد الزيارة الخاصة بالمتحف خلال شهر رمضان المبارك، التي ستصبح من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الرابعة عصرا، وذلك أسوة بمواعيد الزيارة المقررة في باقي المتاحف والمواقع الأثرية الأخرى، التابعة للمجلس الأعلى للآثار.