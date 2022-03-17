غلق كلي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي لتنفيذ محطة مترو «المتحف الكبير»

أعلنت محافظة الجيزة، غلق كلى لطريق إسكندرية الصحراوي، في الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري، اتجاه ميدان الرماية، من المنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير «بعد منزل الطريق الدائرى المؤدى لميدان الرماية بمسافة 150متر حتى المنطقة المواجهة لفندق «شتايجن برجر»، بداية من الساعة 6 صباح غدِ الجمعة الموافق 18 مارس حتى السبت الموافق 30 مارس.

سبب غلق كلي لطريق إسكندرية الصحراوي

أوضحت محافظة الجيزة، أنه في إطار الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم «المرحلة الثانية»، من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق «المتحف الكبير»، بطريق إسكندرية الصحراوى بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير، ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق «حدائق الأشجار، وحدائق الأهرام، والنصر، والمتحف الكبير، وميدان الرماية، والأهرام، والمريوطية، والعريش، والمطبعة، والطالبية، ومدكور.

الطرق البديلة

حركة المركبات القادمة من طريق مصر إسكندرية الصحراوي من مناطق «الواحة- نيو جيزة»، وترغب بالسير اتجاه «ميدان الرماية- طريق الفيوم- شارع الأهرام- شارع الملك فيصل»، تصعد أعلى الطريق الدائري في الإتجاه المؤدي إلى أعلى منطقة المنصورية، ثم النزول من منزل الطريق الدائرى المؤدي إلى طريق المنصورية، واستكمال السير حتى منطقة كفر نصار والسير فى الإتجاهات الآتية:

- المركبات التى ترغب فى الذهاب اتجاه شارع الملك فيصل، تقوم بالصعود أعلى كوبري كفر نصار المستحدث، واستكمال السير حتى أسفل كوبرى مشعل المستحدث، ثم الدوران والعودة باتجاه شارع الملك فيصل.

- حركة المركبات التى ترغب فى الذهاب إتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم، تقوم بالسير بمسطح كوبرى كفر نصار المستحدث، والسير يميناً من أسفل الكوبرى اتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم، وشارع الأهرام.

ثانيا: حركة المركبات القادمة من أعلى الطريق الدائري عن طريق المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية، وترغب بالسير إتجاه طريق الفيوم وشارع الأهرام، تتبع المسار الآتي:

1- السير لمسافة 150م بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، ثم الدوران والعودة عن طريق فتحة دوران، تم استحداثها قبل موقع الغلق تحديداً بالمنطقة المواجهة للمتحف المصري الكبير، ثم الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوى مرة أخرى ثم السير يمينًا إتجاه أسفل الطريق الدائري «منطقة غطاطي»، مع إستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية، ثم السير يمين إجباري بطريق المنصورية المستحدث وصولاً حتى منطقة كفر نصار، والدخول يمينًا إتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.

توفير الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد قائدى المركبات

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم ومسؤلى الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق واتخاذ ما يلزم نحو تيسير حركة المرور، وتوفير الخدمات المرورية اللازمة، لإرشاد قائدي المركبات بمحيط الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية ونشر اللوحات الإرشادية، والعلامات التحذيرية بمحيط الأعمال ومناطق التحويلات.

وتهيب محافظة الجيزة المواطنين، بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية والإرشادات لتفادى التكدسات بمناطق العمل.