إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لتنفيذ أعمال محطة مترو المتحف الكبير

في منتصف ليلة أمس بدأت الإدارة العامة للمرور في تنفيذ قرار إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي في الاتجاه القادم من الطريق الدائرى إلى ميدان الرماية، ويستمر إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي حتى 30 يوليو المقبل، لتنفيذ أعمال محطة المتحف الكبير بطريق الإسكندرية الصحراوى بطول 380 مترا وبعرض 18 مترا، ضمن أعمال محطة مترو أنفاق المتحف الكبير ضمن تنفيذ الخط الرابع.

إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي يستمر حتى 30 يوليو

ويتواجد عدد كبير من الخدمات الأمنية التابعة للمرور في محيط أماكن أعمال إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي لمتابعة حركة السيارات ومنع وجود أى كثافات مرورية على الطرق، كما عينت الخدمات المروية ونشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية في محيط الأعمال ومناطق التحويلات، وتأتى أعمال غلق الطريق ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق النصروحدائق الأشجار وحدائق الأهرام وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والمتحف الكبيروالطالبية ومدكور.

تحويلات المرور بعد إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي

وتتطلب أعمال إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي إجراء تحويلات مرورية لتسيير حركة السيارات، وبحسب ما أعلنت عنه محافظة الجيزة جاءت كالتالي:

- المركبات التى يرغب أصحابها فى الذهاب بها بإتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم يمكنها بالسير بمسطح كوبرى كفرة نصار ثم السير يميناً من أسفل الكوبرى إتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الأهرام.

- المركبات من طريق الإسكندرية الصحراوي التي يرغب أصحابها في السير بها بإتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الأهرام وشارع الملك فيصل فإنه يمكنها الصعود أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه المؤدى إلى أعلى منطقة المنصورية ثم النزول من منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق المنصورية واستكمال السير حتى منطقة كفرة نصار.

- المركبات التي يرغب أصحابها فى الذهاب إلى إتجاه شارع الملك فيصل يمكنها الصعود أعلى كوبرى كفرة نصار المستحدث وإستكمال السير حتى أسفل كوبرى مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة بإتجاه شارع الملك فيصل.

- المركبات القادمة التي يرغب أصحابها في السير بها من أعلى الطريق الدائرى عن طريق المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية والإتجاه إلى طريق الفيوم وشارع الأهرام تتبع السير لمسافة 150 م بطريق مصر إسكندرية الصحراوى ثم الدوران والعودة عن طريق فتحة دوران بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير و الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوى مرة أخرى .

ويقوم بعد ذلك بالسير يميناً إتجاه أسفل الطريق الدائرى و استكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يميناً " إجبارى " بطريق المنصورية المستحدث وصولاً حتى منطقة كفرة نصار والدخول يميناً إتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.