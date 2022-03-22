ترقب شديد في الأسواق والبنوك المختلفة لمعرفة أسعار العملات ومنها سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في مصر، خاصة بعد تعديل البنك المركزي لسعر الدولار أمس حيث تجاوز قيمة الـ18 جنيه.

وتعد العملة السعودية، من العملات العربية التي يكثر البحث عنها خاصة في ظل رغبة الكثيرين في رحلات العمرة، واستبعد علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، حدوث أي نقص في تدبير سعر الريال السعودي لعمرات شعبان ورمضان.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري والتي جائت كما يلي:

وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.85 جنيه للشراء، بينما جاء بسعر 4.85 جنيه للبيع.

- سجل سعر الريال السعودى اليوم في البنك التجاري الدولي cib يباع بسعر 4.84 جنيه مقابل 4.87 جنيه للشراء.

- وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك «ميد» 4.207 جنيه للبيع مقابل 4.85 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 4.82 جنيه للبيع مقابل 4.87 للشراء.

- سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.2086 جنيه للبيع مقابل 4.0675 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 4.84 جنيه مقابل 4.86 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك «عودة» 4.84 جنيه للبيع مقابل 4.86 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.82 للشراء، و4.87 للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك في آخر تحديث له.

-كما بلغ سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 4.85 جنيه للشراء مقابل 4.86 جنيه للبيع.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك البركة 4.73 جنيه للشراء مقابل 4.86 جنيه للبيع.