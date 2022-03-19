سعر الريال السعودي اليوم السبت 19-3-2022 في مصر.. مستقر لليوم الثاني

سجّل سعر الريال السعودي، اليوم السبت 19-3-2022 في مصر، استقرارًا سعريًا لليوم الثاني على التوالي، وفق آخر تحديث للبنوك الخميس، وتعد العملة السعودية، من العملات العربية التي استقرت أمام الجنيه المصري، لمدة دامت 3 أشهر.

وقال على الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، إن تدبير الريال السعودي لم يحدث فيه أزمة لعمرات رجب وشعبان ورمضان.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن البنوك وشركات الصرافة، توفر للمعتمرين والمواطنين الراغبين في الشراء، وفق شروط، من أهمها البطاقة الشخصية وجواز السفر.

أعلى سعر لبيع وشراء الريال السعودي

وعُرض الريال السعودي، بأفضل سعر في بنك مصر بنحو 4.1825 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي اليوناني في المركز الأول، كأفضل بنك في شراء الريال السعودي اليوم، بسعر 4.1955 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم، في جميع البنوك المصرية، وهي كالتالي:

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك «ميد» 4.207 جنيه للبيع مقابل 4.046 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 4.2009 جنيه للبيع مقابل 4.1578 للشراء.

- سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.2086 جنيه للبيع مقابل 4.0672 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.2022 جنيه مقابل 4.1652 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك «المشرق» 4.202 جنيه للبيع مقابل 4.174 جنيه للشراء

سعر الريال السعودى مقابل عدد من العملات

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت، تباينا سعريا أمام عدد من العملات الرئيسية، ليباع سعر الدولار مقابل الريال السعودى، يباع بسعر3.7515 ريال، وبيع اليورو مقابل الريال السعودى، يباع بسعر 4.14 ريال، وبلغ سعر الجنيه الاسترالينى مقابل الريال السعودى، يباع بسعر 4.9226 ريال فيما بلغ سعر الين اليابانى مقابل الريال السعودى يباع بسعر 0.0315 ريال، سعر الفرنك السويسرى يباع بسعر 4.0123 ريال.