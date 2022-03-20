سجّل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 20-3-2022 في مصر، استقرارًا سعريًا في بداية التعاملات البنكية، إذ تعد العملة السعودية، من العملات العربية التي استقرت أمام الجنيه المصري، لمدة دامت 3 أشهر، إلا أنّها ارتفعت بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

واستبعد علي الحريري، سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية، حدوث أي نقص في تدبير الريال السعودي لعمرات شعبان ورمضان، موضحا أنّ عمرة شعبان ورمضان لم تشهد أي مشكلات في تدبير العملة، وفقا لشروط محددة تضعها البنوك ، ومنها جواز السفر.

ولفت الحريري في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ البنوك وشركات الصرافة، توفر للمعتمرين والمواطنين الراغبين في الشراء، العملة السعودية وفق عدة شروط، أهمها البطاقة الشخصية وجواز السفر.

أعلى سعر لبيع وشراء الريال السعودي

وعُرض الريال السعودي بأفضل سعر له في بنك مصر بنحو 4.1825 جنيه، بينما جاء بسعر 4.1955 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم، في جميع البنوك المصرية، وهي كما يلي:

- سعر الريال السعودى اليوم في بنك cib يباع بسعر 4.1955 جنيه مقابل 15.815 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك «ميد» 4.207 جنيه للبيع مقابل 4.046 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 4.2008 جنيه للبيع مقابل 4.1579 للشراء.

- سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.2086 جنيه للبيع مقابل 4.0675 جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.2022 جنيه مقابل 4.1652 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك «عودة» 4.201 جنيه للبيع مقابل 4.137 جنيه للشراء