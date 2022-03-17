سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-3-2022 في البنوك المصرية و«الصرافة»

سجّل سعر الريال السعودي، اليوم الخميس 17-3-2022 في مصر، ارتفاعا طفيفا وسط استقرار دام على مدار 3 أشهر وسط وفرة في المعروض، وجاءت العملة السعودية من أكثر العملات استقرارًا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري بالرغم من زيادة الطلب لتدبير احتياجات عمرتي شعبان ورمضان.

أسباب استقرار الريال السعودي

وارتفعت العملة السعودية في بداية التعاملات اليومية للبنوك اليوم الخميس بشكل طفيف وسط وفرة المعروض من العملة، وقيام البنوك وشركات الصرافة بتوفيرها للمعتمرين والمواطنين الراغبين في الشراء.

وعُرض الريال السعودي بأفضل سعر في بنك مصر بنحو 4.1825 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي اليوناني في المركز الأول، كأفضل بنك في شراء الريال السعودي اليوم بسعر 4.1955 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم، في جميع البنوك المصرية، وهي كالتالي:

- سعر الريال السعودي اليوم في بنك «ميد» 4.207 جنيه للبيع مقابل 4.046 جنيه للشراء.

- سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.2086 جنيه للبيع مقابل 4.0672 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك «المشرق» 4.202 جنيه للبيع مقابل 4.174 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 4.2009 جنيه للبيع مقابل 4.1578 للشراء.

- سجل سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.2022 جنيه مقابل 4.1652 للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل العملات

كما سجّل سعر بيع الريال السعودي مقابل عدد من العملات تباينا في السعر اليوم الخميس، ليباع الدولار مقابل الريال السعودي بسعر 3.751 ريال، ويباع اليورو مقابل الريال السعودي بسعر 4.1421 ريال، ويباع الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي بسعر 4.9437 ريال، والين الياباني بسعر 0.0316 ريال، وبيع مقابل الفرنك السويسري بسعر 3.9903 ريال، وبيع مقابل اليوان الصيني بسعر 0.5910 ريال.