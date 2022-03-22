كييف تدمر 6 طائرات روسية.. والجيش الأوكراني يطرد قوات موسكو من ماكاريف

قالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان نُشر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، دمرت طائرة واحدة وطائرتي هليكوبتر و6 طائرات بدون طيار روسية، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الاوكرانية.

واشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى أن الجيش الأوكراني تمكن من دحر القوات الروسية من مدينة «ماكاريف» غرب عاصمة البلاد «كييف».

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، أن روسيا، أبلغت «الصليب الأحمر» أن لديها نحو 500 أسير حرب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غدا الأربعاء على مشروع قرار فرنسي مكسيكي بشأن أوكرانيا، فيما أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن «واشنطن»، رصدت نشاطات روسية محتملة لتنفيذ هجمات سيبرانية ضد شركات أمريكية.

وفي سياق متصل، أعلن عضو هيئة رئاسة البوسنة والهرسك، ميلوراد دوديك، أن بلاده لا تخطط لفرض عقوبات أو أي قيود على موسحكو، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، موقف الهند من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بـ «المتردد»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ارتفاع سعر «خام برنت» بأكثر من 3 دولارات

اقتصاديا، ارتفع سعر «خام برنت» أكثر من 3 دولارات، ليسجل 119 دولارا للبرميل.