الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 5 مقاتلات و4 مروحيات روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إسقاط 5 مقاتلات روسية و4 مروحيات، أمس السبت، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت الولايات المتحدة، استبعدت من جديد، على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا لأن ذلك سيعني الصدام مع موسكو، وقال المسؤول العسكري الأمريكي، لوسائل إعلام محلية بعد زيارته قاعدة أدازي العسكرية قرب «ريجا» عاصمة لاتفيا، إنه جاء إلى البلاد لطمأنة لاتفيا وشعب لاتفيا وجيش لاتفيا بأن واشنطن متواجدة لمساعدتهم.