«موسكو» تؤكد تنفيذ أول عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا: عودة 9 روس

أكدت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، تنفيذ أول عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا، موضحة في حديث لبرنامج مذاع على شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، أنه تمت عودة 9 أسرى روس.

وأكدت موسكالكوفا، أنه تم الإفراج عن الأسرى الروس مقابل الإفراج عن عمدة مدينة «ميليتوبول» الأوكرانية إيفان فيديروف.

وستستأنف الجلسة الاستثنائية الطارئة الـ11 للجمعية العامة لـ الأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا، غدا الأربعاء، وسيصوت المشاركون فيها لصالح قرار حول الوضع الإنساني.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة «سيسبيليني» التلفزيونية الأوكرانية، استعداده لبحث قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أنه لا يمكن التوصل إلى حل في الاجتماع الأول.

الرئيس الأوكراني: «لن نسلم كييف ولا ماريوبول ولا خاركيف»

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا لن تقبل الابتزاز الروسي، مضيفا: «لن نسلم كييف ولا ماريوبول ولا خاركيف»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدورها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، أجري اتصالات منذ 10 أيام مع مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لترتيب زيارة إلى «كييف» قريبا.

الرئيس الأمريكي ينفي امتلاك بلاده في أوروبا أسلحة بيولوجية

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده لا تمتلك في أوروبا أسلحة بيولوجية وكيميائية، مضيفا-خلال لقاء مع رجال الأعمال، إن «كييف» لا تمتلك مثل هذه الأسلحة أيضا.

وأضاف بايدن، أن واشنطن دعمت «كييف» بمعدات عسكرية للتصدي لـ القوات الروسية، مشيرا إلى أن موقف حلف شمال الأطلسي «الناتو» ودول المحيط الهادئ موحد في رفض الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا، إن نظيره الروسي فلاديمر بوتين فشل في تقسيم حلف «الناتو»، مشيرا إلى مواصلة الشركات الأمريكية دعم أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترغب في الحفاظ على وجود دبلوماسي مشترك مع روسيا وإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة.

من جانبه، رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جون كيربي، التعليق على تقارير عن إمكانية تسليم أنظمة «إس 400» الروسية الصنع للدفاع الجوي التي اشترتها تركيا من موسكو، لـ أوكرانيا.

محكمة روسية: شركة «ميتا» مذنبة بارتكاب نشاط متطرف

من جانبها، قالت محكمة روسية، أمس الاثنين إن شركة ميتا «فيسبوك سابقا» مذنبة بارتكاب نشاط متطرف، مضيفة أن قرارها لن يؤثر على خدمة «واتساب»، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

من جانبها، سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من تصريحات المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» جين بساكي، التي قالت إن الولايات المتحدة لم تطلب من الشركات مغادرة روسيا، وأشارت المتحدثة الروسية، إلى أن على سبيل المثال «خط السيل الشمالي-2»، قرر بنفسه عدم السماح بمرور الغاز.

مناورات مغربية- فرنسية

بدورها، أعلنت اللقوات المسلحة الملكية المغربية أن مناورات مشتركة مغربية فرنسية تحمل اسم «شركي 2022» تجري حتى 25 مارس الجاري في منطقة الرشيدية شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، قالت السفارة الفرنسية في المغرب إن باريس نشرت في المناورات إمكانات جوية بينها لواء القتال الجوي الرابع وعناصر من مشاة البحرية ومدرعات و6 طائرات هليكوبتر من طراز «جازيل» و«بوما» و«كيمان».