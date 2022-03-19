عاجل.. الجيش الأوكراني: فرض حظر التجوال لمدة 36 ساعة في «زابوريجيا»

أعلن الجيش الأوكراني، منذ قليل، فرض حالة حظر تجول لمدة 38 ساعة في مدينة زابوريجيا ، مشيرا إلى أن القوات الروسية أحكمت قبضتها على ميناء ماريوبول، وفقا لما نشرته قناة "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل.

الجيش الروسي : إسقاط 12 طائرة بدون طيار

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من اسقاط 12 طائرة أوكرانية دون طيار، إلى جانب 69 منشأة عسكرية و4 أنظمة صواريخ مضادة «إس- 300» .

وكشفت وزارة الدفاع الروسية عن استخدامها لـ" صواريخ كينجال "، الفرط صوتية، في تدمير مستودع كبير تحت الأرض من الصواريخ وذخيرة الطيران للقوات الأوكرانية، إلى جانب تدمير مراكز استخبارات إذاعية وإلكترونية أوكرانية.