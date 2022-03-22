مقتل سيدتين في حادث طعن بالسويد.. ومحاكمة نتنياهو

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، كان أبرزها، حادث الطعن الذي شهدته إحدى المدارس الثانوية في السويد، الذي أسفر عن مقتل سيدتين، فيما لقى 4 من عناصر الجيش المالي مصرعهم في هجومين منفصلين بمنطقتي بوني وتيسيت وسط البلاد.

ولقت سيدتان مصرعيهما على إثر إصابتهما بهجوم بسلاح أبيض نفذه أحد الطلاب في مدرسة ثانوية في مدينة «مالمو» جنوب البلاد، أمس الاثنين، وقالت الشرطة السويدية في بيان، إن امرأتين توفيتا بعد إصابتهما بجروح جراء الهجوم. وتضم المدرسة السويدية، التي تضم 1100 طالب.

وأشارت الشرطة السويدية، إلى أن منفذ الهجوم أحد الطلبة ويبلغ من العمر 19 عاما، موضحة أنه تم إلقاء القبض على المنفذ.

المهاجم كان مسلحًا بسكين وفأس

وأوضحت عدد وسائل الإعلام السويدية، أن المهاجم كان مسلحًا بسكين وفأس، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأضافت الشرطة السويدية، أن السيدتين اللتين تبلغان من العمر حوالي 50 عاماً كانتا موظفتين في مدرسة «مالمو لاتين»، فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن منفذ الهجوم اتصل بنفسه بالشرطة لإبلاغها بمكان وجوده، مشيرة إلى أنّه ألقى سلاحه واعترف بقتله المرأتين.

وأظهرت اللقطات عناصر شرطة مسلحة يتفقدون الجزء الداخلي من المبنى، وفي وقت سابق، أبلغت الشرطة إصابة اثنين من بين حوالي 50 شخصًا في المدرسة وقت وقوع الحادث.

بدوره، أشار مدير المدرسة فريدريك هيمنجو، لصحيفة «افتونبلاديت»، إن هذا أمر مروع للغاية.

وفي مالي، أعلن جيش البلاد، عن مقتل 4 من عناصر وإصابة 17 آخرين في هجومين منفصلين بمنطقتي بوني وتيسيت وسط البلاد.

وقال الجيش المالي، في بيان، إن وحدة عسكرية تعرضت لكمين نصبه مسلحون، أمس الاثنين ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين، مشيرا إلى مقتل 13 مسلحا وتم اعتقال إرهابيين.

وأضاف الجيش المالي، أن موقعا عسكريا في منطقة تيسيت تعرض لـ الاستهداف، ما أسفر عن مقتل جنديان وإصابة 10 آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي العراق، أعلنت مديرية «الدفاع المدني»، انتشال 143 جثة من مقبرة جماعية في مدينة «الموصل»، التي سيطر عليها في وقت سابق، تنظيم «داعش» الإرهابي، قبل تحريرها، فيما قالت وزارة الهجرة العراقية، إنها أحصت وجود 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم «الهول» السوري الذي يقع تحت مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة اختصارا باسم «قسد».

رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يمثل أمام المحكمة غدا الأربعاء

بدوره، قال بوعز بن تسور، محامي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، إن الأخير سيمثل أمام المحكمة، غدا الأربعاء عندما يقدم شاهد رئيسي شهادته في محاكمته الجنائية.

والقضية 4000 هي أخطر القضايا الثلاث المرفوعة ضد نتنياهو في إسرائيل، المتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

من جانبها، قضت محكمة رومانية بسجن 3 إسرائيليين «ضابطي استخبارات سابقين وشريكين مؤسسين لشركة «بلاك كيوب∙ الأمنية وموظف في الشركة» بالسجن عامين و11 شهرا مع وقف التنفيذ بعد إدانتهم بمحاولة تهديد مدعية عامة بارزة ورئيسة سابقة لهيئة مكافحة الفساد في البلاد لورا كوفيشي.