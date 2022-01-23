استهداف قاعدة عسكرية فرنسية شمالي مالي.. و«بوكو حرام» تختطف 17 فتاة

شهدت عدد من الدول الإفريقية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها استهداف قاعدة جاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي بهجوم صاروخي، فيما شهدت نيجيريا، اختطاف حركة «بوكو حرام» الإرهابية، 17 فتاة شمال شرقي البلاد.

استهدف هجوما صاروخيا، مساء أمس السبت، قاعدة جاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي، وقال مصدر محلي، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة جاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي​​​ ولا معلومات عن وجود ضحايا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت مالي وقعت مع فرنسا اتفاقيات دفاعية ثنائية في عام 2013، بالتزامن مع إطلاق العملية العسكرية الفرنسية «سيرفال» ضد الجماعات المسلحة التي سيطرت على عدة مناطق في شمالي البلاد.

من جانبها، أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، أمس السبت، أنها تعتزم فتح تحقيق شفاف وجاد حول حادث مقتل 7 مواطنين موريتانيين قرب الحدود بين البلدين لتقديم الجناة إلى القضاء.

وكان مصدر بوزارة الخارجية الموريتانية، أكد لوكالة انباء «سبوتنيك» الروسية، وصول وفد وزاري موريتاني إلى مالي لكشف ملابسات مقتل 7 موريتانيين.

وتعهدت الرئاسة في مالي، بمشاركة نتائج التحقيق مع موريتانيا، مؤكدة في بيان، عدم ضلوع الجيش في الحادث.

عناصر «بوكو حرام» يهاجمون بلدة بيمي بولاية بورنو

وفي نيجيريا، قال شهود عيان، إن حركة «بوكو حرام» الإرهابية، اختطفت 17 فتاة شمال شرقي البلاد، وأوضح اثنان من السكان المحليين لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن عناصر الحركة هاجموا الخميس الماضي بلدة بيمي في منطقة تشيبوك بولاية بورنو.

من جانبه، أشار الزعيم المحلي في المنطقة، حسن شيبوك، إلى استهدف المسلحون كنيسة ومسيحيين عندما اقتحموا بيمي، الخميس الماضي، فيما أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، في بيان، مساء أمس الجمعة، مسؤوليته عن قتل العديد من المسيحيين وإضرام النار في كنيستين وعدة منازل خلال هجوم على بلدة بيمي.