في اليوم العالمي للماء.. تعرف على عقوبة تصريف الصرف الزراعي بالنيل

يصادف اليوم 22 مارس اليوم العالمي للماء، الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة، منذ عام 1993 تمجيدًا لأهمية الماء العذبة، نظرًا لكونه أهم أساس لاستمرار الحياة على وجه الأرض، إذ أن الماء تغطي 70% من الكرة الأرضة سواء بحار أو محيطات، غيره من المسطحات المائية، كما أنها المصدر الرئيسي في تكوين الهواء وعامل مهم في الحفاظ على توازن المناخ، فلا يتجه نحو البرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة، إذ أن اليابسة تمتص حرارة الشمس وتطلقها بسرعة، بينما تمتص المحيطات حرارة الشمس وتطلقها ببطء.

قانون الموارد المائية والري يحظر تصريف ماء الصرف الزراعي في النيل

وتزامنًا مع اليوم العالمي للماء، يجدر الإشارة إلى أنَّ مصر تعمل جاهدة على حماية مواردها المائية بشتى الطرق المختلفة، إذ أن قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، عمل على تحسين إدارة المياه في البلاد، وتدعم محاور الميزان المائي في البلاد، من خلال البحث عن مصادر مياه غير تقليدية، وتحسين استخدام مصادر الماء بشكل عام.

ومن منطلق اهتمام قانون الموارد المائية والري، جاء في المادة رقم 59 من القانون تمنع تصريف ماء الصرف الزراعي في مياه النيل، فتحظر المادة إنشاء جسور المجاري المائية التي يتم استخدمها من أجل تصريف ماء الصرف الزراعي في النيل، كما حظر القانون إنشاء فتحات في جسور لاستخدامها في صرف ماء الصرف الزراعي.

الحبس والغرامة لتصريف ماء الصرف الزراعي في النيل

كما نصت المادة 59 من قانون الموارد المائية والري على بعض العقوبات التي يتم تطبيقها في حال إن خالف أحد المواطنين تلك المحظورات، فيعاقب كل من يقدم على تصريف ماء الصرف الزراعي في نهر النيل، بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، ودفع غرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه ولا تقل عن 10 آلف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.