انطلاق احتفالات اليوم العالمي للمياه من الأسمرات

شهدت محافظة القاهرة انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للمياه، حيث بدأت بحي الأسمرات والتي تستهدف توعية المواطن بأهمية الحفاظ على مياه الشرب بالتنسيق والتعاون مع شركتي مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، وبدأت فعاليات اليوم العالمى للمياه بقصر ثقافة الأسمرات بالتنسيق مع حي الأسمرات ومكتبة الأسمرات حيث تم تقديم عدد من الندوات للشباب والطلاب من رواد قصر الثقافة والمكتبة كما تم توجيههم لأهمية الحفاظ على مياه الشرب والحفاظ على كل قطرة مياه وضرورة الترشيد كأمر حتمى لمواجهة أي أزمات مستقبلية.

كما شاركت شركة الصرف الصحى بالقاهرة بشفاطات تجوب الحى بالكامل لمواجهة وصرف أي سدد أو طفوحات بخطوط الصرف الصحى.

كل نقطة بتفرق

ومن جانبها، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إقامة احتفالية «اليوم العالمى للمياه» تحت شعار «كل نقطة بتفرق» السبت المقبل بمجمع ملاعب حي الأسمرات بمحافظة القاهرة، بالتنسيق بين شركة الصرف الصحي ومحافظة القاهرة، وبالتعاون مع وفد الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، تزامنا مع اليوم العالمى للمياه.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبد العال،محافظ القاهرة، و المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلى رفيعى المستوى من الجهات الدولية من الاتحاد الأوروبى و الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف".

مسابقات وأنشطة لتعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة

ويشارك فى الاحتفالية الدكتور أشرف فهمى ممثل وزارة الأوقاف فى الحملة القومية لترشيد المياه و الأنبا موسى إبراهيم المتحدث الرسمى ورئيس المركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذوكسية ، الدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الاسلامية وممثل الأزهر الشريف فى الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه ،وتشهد الفاعلية تنفيذ أنشطة توعوية وألعاب تفاعلية تستهدف أكثر من 400 طفل لترسيخ مفاهيم الترشيد والحفاظ على المياه ، بالاضافة الي مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية؛ بهدف تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة والمثلى فى التعامل مع المياه.