«الصحة» للحاصلين على لقاح جونسون: يمكنكم تلقي الجرعة التنشيطية بعد شهرين

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة وتوضيحية للحاصلين على لقاح جونسون آند جونسون، موضحة فيها أنّه يمكنهم تلقي الجرعة التنشيطية بعد مرور شهرين من الحصول لقاح فيروس كورونا، مناشدة المواطنين الحصول على الجرعة التنشيطية لدورها المهم في تعزيز الجهاز المناعي للجسم.

حقيقة منح لقاح كورونا كل 3 أشهر لكبار السن

وأكّدت وزارة الصحة، في تقرير رسمي أصدرته، أنَّ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تلعب دورًا كبيرًا في مواجهة كورونا ومتحوّرته، إذ أنَّها مهمة للغاية للفئات العمرية الأكبر من 65 عامًا وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن نظرًا لأنَّهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، مبينة أنَّه لا داع للخوف أو العزوف عن الحصول على الجرعة التنشيطية.

ونفت وزارة الصحة ما جرى تداوله بشأن تطعيم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل 3 أشهر، مشددة على أنَّه لا صحة لذلك، إذ أنَّ التطعيم بالجرعة التنشيطية كل 3 أشهر فقط وليس بشكل دوري.

نستهدف تطعيم 51% من المواطنين حتى يونيو 2022

وأعلنت وزارة الصحة تطعيم 51% من المستهدف من المواطنين، موضحة أنَّ المستهدف هو الوصول إلى مناعة القطيع عن طريق تطعيم 70% من المواطنين مع نهاية شهر يونيو 2022، لافتة إلى وجود توسعات كبيرة تتمّ في مراكز تلقي لقاح كورونا، وإتاحة فرصة الحصول على الجرعة الثانية والثالثة في أي وحدة صحية أو مركز تلقي لقاح كورونا دون التقيد برسالة الوزارة.

وكشفت وزارة الصحة ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل الصحي، موضحة أنَّها تواصل رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وأي أمراض معدية.