خطوات ورسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة 2022.. 1100 جنيه والدفع بالفيزا

يتجدد البحث عبر الإنترنت عن رسوم وخطوات استخراج الأوراق الثبوتية والإجراءات الحكومية ومنها تجديد رخصة القيادة الخاصة 2022، ويسلط التقرير التالي الضوء على إجراءات استخراج الرخصة من واقع تجربة عملية شاملة الرسوم التي يجب دفعها.

رسوم تجديد رخصة القيادة 2022

وتبدأ رسوم تجديد رخصة القيادة 2022 الخاصة من مبلغ 1100 جنيها لمن لم يكن عليه مخالفات، كما يجب أن يحرص من يريد استخراج الرخصة على أن يصطحب معه الفيزا الخاصة به لأن أغلب المعاملات أصبحت تتم من خلالها وليس من خلال الدفع «كاش» كما كان معمولا به سابقا، كما يجب اصطحاب صورة للبطاقة الشخصية وأصل البطاقة الشخصية «بطاقة الرقم القومي» وأصل رخصة القيادة القديمة أثناء التوجه لوحدة المرور التابع لها.

خطوات تجديد رخصة القيادة الخاصة 2022

وبخصوص خطوات تجديد رخصة القيادة 2022 الخاصة فتشمل الآتي:

1- استخراج شهادة المخالفات ورسومها 50 جنيها بخلاف المخالفات .

2- الكشف الطبي داخل وحدة المرور ويتم دفع 300 جنيها، حيث سيتم كشف الرمد وفصيلة الدم، ثم إجراء كشف بسيط للتأكد من سلامة الأطراف.

3- شراء ورقة بيانات من داخل وحدة المرور وقيمتها بـ 125 جنيه.

4- التوجه للتصوير لالتقاط الصورة التي ستظهر في رخصة القيادة.

5- الذهاب للشباك المختص بجمع الأوراق لتسليم «وصل الكشف الطبي، شهادة المخالفات، ورقة البيانات، البطاقة الشخصية وصورة منها، ورخصة القيادة المنتهية»، ثم الحصول رقم إيصال دفع الضريبة في الخزينة.

6- الذهاب للخزينة ويتم دفع 630 جنيها ضرائب من خلال الفيزا.

7- تسليم وصل دفع الضريبة إلى الشباك الذي تم تسليم الأوراق فيه، ليقوم بعدها بإرسال الملف إلى وحدة طبع الرخصة.

8- استلام الرخصة بعد دفع إجمالي المصاريف 1105 جنيه بالضبط، لمن ليس عليه مخالفات، بخلاف تصوير الورق.