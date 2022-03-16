متى يتم سحب رخصة القيادة؟.. 8 مخالفات خد بالك منها

مخالفات عديدة يرتكبها البعض ويقعون فيها بسهولة، ما يؤدي إلى سحب الرخصة منهم وتوقيع غرامات عليهم، ووضع قانون المرور الجديد بعض التشريعات الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز حالات سحب الرخصة وفق قانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب لتنظيم سير المركبات والسيارات على الطرق، وفقا لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

حالات سحب الرخصة

وجاءت التشريعات الجديدة لتنظيم الحركة المرورية وشبكة الطرق ولتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري ونشر الأمان به، وفيما يلي نستعرض أبرز حالات سحب الرخصة وفقا للقانون الذي قسم ذلك إلى فئتين حيث تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر في المخالفات التالية:

حالات سحب الرخصة لمدة 3 أشهر

يتم سحب الرخصة إذا تم ضبط قائد السيارة وهو يستخدم الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف لما هو مسموح به في استخدامها. في حال ضبط المركبة وهي تقف ليلا أو في وقت متأخر في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية. يتم سحب رخصة المركبة في حال استخدامها في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات الرسمية، أو في حال السماح بوجود رکاب على المركبة من الخارج. إذا كان المثلث العاكس للضوء غير موجود في السيارة، أو كان لا يوجد بها حقيبة الإسعافات الأولية.

حالات سحب الرخصة لمدة شهر

كما نص القانون على سحب رخصة قيادة لمدة لا تزيد على شهر حال ارتكاب المخالفات التالية وفقا للمادة 72: