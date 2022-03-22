قانون المجلس الصحي المصري.. تفاصيل إنشائه و أهدافه الرئيسية

يرغب العديد من المواطنين في التعرف بشكل أكثر على تفاصيل قانون المجلس الصحي المصري وأهدافه، عقب التصديق عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأحد الماضي، وسبقه موافقة مجلس النواب عليه في جلسة سابقة.

وتستعرض «الوطن»، كافة تفاصيل وأهداف القانون رقم 12 لسنة 2022 والخاص بكل من إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.

تعريف قانون المجلس الصحي المصري

نصت المادة رقم 1 من قانون المجلس الصحي المصري، على إنشاء هيئة عامة خدمية تحت اسم «المجلس الصحي المصري»، لها الشخصية الاعتبارية، كما أنها تتبع رئيس الجمهورية، وسوف يكون المقر الرئيسي لها في مدينة القاهرة، كما يجوز للمجلس تشكيل فروعا أخرى في المحافظات.

أهداف قانون المجلس الصحي المصري

تطرقت المادة رقم 2 من قانون المجلس الصحي المصري إلى أهداف إنشائه وهي كالتالي:

1 - تنظيم مختلف مجالات الصحة داخل مصر سواء في التعليم ما بعد الجامعي أو التدريب التخصصي أو تطوير المستوى العلمي والسريري لمختلف الأطباء مع العاملين في جميع التخصصات الطبية.

2 - التطوير من مستوى التدريب الطبي لمختلف الأطباء والعاملين في كافة التخصصات الطبية وأيضاً للخريجين من الكليات الطبية والصحية، مع اختبارهم من أجل التحقق من استيفائهم جميعاً للتأهيل الكافي للممارسة الصحية والطبية الآمنة.

3 - ضمان تحسين جميع الخدمات الصحية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك حسب السياسة الطبية والصحية العامة للدولة.

4 - تحقيق كل من التكامل والتعاون بمجال التدريب الصحي، وذلك بين كل من المجلس والهيئات ومختلف المجالس العلمية فى نفس مجالات التخصصات، سواء داخل مصر أو خارجها.

5 - تحقيق مختلف المعايير الدولية الخاصة بالممارسة الصحية الآمنة، مع مسايرة المجلس الصحي المصري للتقدم العلمي.