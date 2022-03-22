رئيس جامعة بنها: الأم لها دور أساسي في استقرار المجتمع

قال الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها إن الأم لها دور عظيم وأساسي في المجتمع، إذ تساهم في استقراره، كما تعمل على تشكيل وجدان وشخصية أطفالها، وكلما كانت على مستوى عال من الوعي والإدراك، أخرجت جيلًا صالحًا نافعًا للمستقبل.

جاء ذلك خلال حضوره حفل عيد الأم لتكريم أمهات الطلاب ذوي الهمم، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب، وطلاب وأمهات ذوى الهمم بالجامعة.

رسالة شكر وعرفان لأمهات الشهداء

وخلال الاحتفال وجّه رئيس جامعة بنها رسالة شكر وعرفان لكل أم شهيد لأنها وهبت فلذات أكبادها فداء للوطن، ولم تتراجع ولو لحظة في التضحية بنفسها وولدها، مشيرًا إلى أنها قدمت القدوة والنموذج الذي افتدانا بحياته، ما يزيدنا عزة وشرفًا وقوة.

الأم كرمتها كل الديانات

وأشار إلى أن الأم كرمتها كل الديانات والشرائع والأعراف وخصتها بالتكريم والتبجيل والرعاية والعناية، وهذا دليل على كثرة ما تعانيه من ألم وسهر ومشقة حتى ترى أبناءها بأفضل حال، لذلك واجبنا نحو الأم عظيم وهو الرحمة والمساعدة والمساندة في كل ما تحتاجه منا و طاعتها وبرها وإسعادها في شتى نواحي الحياة، فلها ننحني إجلالًا وتقديرًا لعظيم جميلها وعطائها.

من جانبه قال الدكتور خالد عيسوى إن الأم هي عنصر مهم في الأمم والحضارات فهي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر لذلك فهي تعتبر المجتمع كله، ولقد كرم الله سبحانه وتعالى الأم وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، وفي الأحاديث النبوية ذكر الأم وجعل برها كالجهاد في سبيل الله، وفي الكتاب المقدس ذُكر فضل الأم.

وفى نهاية الاحتفالية كرم رئيس الجامعة ومرافقوه أمهات الطلاب ذوي الهمم، تقديرًا لدورهن في تربية أبنائهم.