جامعة بنها تحتفل بـ«يوم الشهيد»: من يقدم روحه للوطن يستحق التكريم

نظمت جامعة بنها احتفالات بـ«يوم الشهيد»، شهدها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وذلك في حضور نواب رئيس الجامعة، ونائب محافظ القليوبية، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والأمناء المساعدين.

حب وتقدير لدور الشهداء

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الهدف من الاحتفال بيوم الشهيد، تخليد بطولاته وتضحياته، والافتخار به ليكون منارة يهتدي بها أبناء الوطن ليواصلوا مسيرة الحفاظ على الوطن، وأضاف: «من يقدم روحه لأجل الوطن يستحق أن تكون له الأفضلية، وتكون حياته في القلوب والوجدان، فالشهداء هم أيقونة الوطن ويرمز لهم بالفداء والشجاعة والإقدام».

يوم الشهيد أعظم الأيام

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن يوم الشهيد من أعظم الأيام الخالدة في ذاكرة الأمة، فهذه الذكرى عزيزة علي قلوب المصريين يتذكرون فيها بطولات شهداء مصر من أبناء القوات المسلحة والشرطة، الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن.

وأكد «الهجان» أن أبناء الوطن وجنوده على مر العصور، سطروا بدمائهم أعظم القصص في مواجهة الإرهاب الغاشم للحفاظ علي الوطن ولرسم طريق الأمل والحياة للأجيال القادمة، وأضاف: «لولا ما قدموه، ما شهدت مصر هذه النهضة في المجالات كافة، مما ساهم في أن تنطلق مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية».

الفخر بيوم الشهيد

وأوضح الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه يجب علينا أن نفتخر بهذه المناسبة لأنها أعظم ذكرى تمر على الوطن، مؤكدا أن شباب الوطن تعرضوا لتشوهات من خلال التشكيك في كل الثوابت الوطنية التي لا تختلف عن ثوابتنا الدينية.

وأشار حاتم صابر خبير الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إلى أن المصريين لهم خصائص مميزة فهم شعب يؤثر ولا يتأثر، ولا يمكن التنبؤ برد فعلهم، مضيفا أن العدو هدفه الأساسي ضرب معنويات المصريين بتوجيه عملية نفسية للتأثير عليه وتغيير ثقافته، فالعدو في الماضي كان ظاهرًا أما الآن فهو في وسطنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث منشورات للطعن في مؤسسات الدولة.