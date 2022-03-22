عاجل.. وكيل خطة النواب: مشروعات قوانين جديدة لصرف العلاوات والمعاشات

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس سيكون في حالة انعقاد دائم خلال الأسبوع المقبل، للانتهاء من مشروعات القوانين التي سترسلها الحكومة خلال الساعات المقبلة، والتي بموجبها ستترجم القرارات الاقتصادية التي جرى الإعلان عنها في الساعات الماضية.

صرف العلاوة الدورية

وقال النائب ياسر عمر في تصريح لـ«الوطن»: «هناك عدد من مشروعات القوانين التي يتطلب صدورها لتنفيذ تلك القرارات ومن بينها مشروع قانون بتبكير موعد صرف العلاوات الدورية للموظفين بأجهزة الدولة والتي سيبدأ صرفها من أبريل المقبل بدلا من شهر يوليو المقبل دون الاعتداد ببدء السنة المالية الجديدة، وذلك لمواجهة موجة الغلاء» .

تطبيق زيادة المعاشات فى أبريل

وأستطرد النائب قائلا: «نفس الكلام سيتم تطبيقه على أصحاب المعاشات الذين سيبدأون صرف زيادة المعاشات فى أول أبريل المقبل».

رفع حد الإعفاء الضريبي

وأشار النائب إلى أن هناك مشروعات قوانين أخرى سيتم إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها على وجه السرعة، والخاصة برفع حد الإعفاء الضريبي، وفقا للإجراءات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة .

وشدد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على أن مشروع قانون الموازنة العامة الجديد لم يصل بعد إلى البرلمان، لافتا إلى أنه وفقا للمتغيرات الجديدة من المتوقع أن يتم إرساله من الحكومة إلى البرلمان نهاية الشهر الجاري.

ويشار إلى أن مجلس الوزراء كان أعلن عن حزمة من القرارات الاقتصادية أمس، وشملت الآتي :

- تطبيق زيادة المرتبات اعتبارًا من أول أبريل المقبل بدلا من بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل .

- تطبيق زيادة المعاشات في أول أبريل المقبل بنسبة 13%

- إعفاء القطاعات الصناعية من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات

- حزمة تحفيزية للبورصة المصرية لدعم القطاع

- ضم 450 ألف أسرة جديدة لمعاش «تكافل وكرامة»، بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه