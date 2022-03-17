هاني ضاحي: أديت واجبي بأمانة في خدمة المهندسين ورفع شأن النقابة

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته، إن هناك بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن محاولة توريط المجلس الحالي في العديد من الملفات، وهذا عار تماماً عن الصحة، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أكدت عدم صرف أي أموال من صندوق المعاشات.

ضاحي: أدينا جهودنا بصدق وأمانة

وأضاف ضاحي في كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، إلى أنه سيقترح الزيادة الجديدة للمعاشات وملف زيادة مخصصات الرعاية الصحية، بناء على الموازنة الجديدة للنقابة.

وأكد أنه لم يكن يهدف سوى إلى رفع شأن المهنة والمهندسين والنقابة العريقة، وقال «أدينا كل جهودنا بصدق وأمانة، وأوجه الشكر لجميع المهندسين الذين يسعون لرفعة شأن المهن في جميع المحافل والمشروعات».

الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين

وبدأ منذ قليل، انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، بمقر النقابة العامة، بعد اكتمال عدد الحضور الذي سجل 1797 مهندس، وهذا بعد تأجيلها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكانت النقابة العامة للمهندسين، أعلنت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، لمدة ساعتين، لتُعقد فى الثانية مساءً، تطبيقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، الذي ينص على أن اجتماع الجمعية العمومية للنقابة يكون صحيحا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء ممن لهم حق الحضور، وسدد الاشتراكات حتى عام 2020 على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية صحيحا، إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل.

وتعقد النقابة العامة للمهندسين، الجمعية العمومية العادية، برئاسة المهندس هانى ضاحى، حتى يتم من خلالها العمل على مناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض انجازات العام الماضى، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2021، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2022، بجانب العمل على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، والنظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء للنقابة قبل انعقاد العمومية بأسبوعين.

ويحضر انعقاد الجمعية العمومية، المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته، المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، المهندس أحمد عثمان وكيل أول النقابة، المهندس حسن عبد العظيم الأمين العام للنقابة، المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، محمد عبد العظيم وكيل النقابة، المهندس محمد ناصر أمين الصندوق، المهندس أحمد حشيش المتحدث الرسمي باسم النقابة، باسم جوزيف مدير عام الجهاز المركزي للمحاسبات، أشرف عطية وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، وليد مفتاح مراقب الحسابات.

وقالت النقابة، إنه يحق للأعضاء المقيدين بها، والذين قاموا بسداد اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة 2020.

اكتمال الجمعية العمومية

وأضافت النقابة، أنه لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين فسوف يتم تحصيل الاشتراكات صباح يوم الجمعية العمومية، مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت على أنه لا يكون الانعقاد صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد تم تأجيل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العمومية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين 300 عضو على الأقل وإلا يتم تأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها.