بعد انتهاء معركة الانتخابات.. «الوطن» تحاور نقيبي المهندسين

قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، إن أمانة الصندوق أجرت دراسة حول زيادة معاشات النقابة، منوهاً بأنه ستتم معرفة نسبة وقيمة هذه الزيادة قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة اليوم والمقرر خلاله تسلُّم النقيب الجديد مهامه، مؤكداً فى حوار لـ«الوطن» أن قيمة المعاش بعد الزيادة ستتخطى ألف جنيه، مشيراً إلى تحقيق فائض تراكمى فى ميزانية النقابة خلال السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 2 مليار وربع المليار جنيه، منها مليار خلال العام الأخير، وإلى نص الحوار:

ما الذى اكتسبه هانى ضاحى فى فترة توليه منصب نقيب المهندسين؟

- أهم ما اكتسبته خلال الفترة التى توليت فيها منصب نقيب المهندسين هم الشباب، وروح المثابرة والطموح لديهم، علاقتى بهذا المنصب تنتهى يوم الجمعية العمومية بعد ذلك لو احتاجنى أحد فى رأى سأعطى له رأيى، لكن غير ذلك لا أتدخل فى العمل النقابى إطلاقاً ولن أفعل ما فعله الآخرون فى هدم كيان موجود أو قائم، أنا بنيت وأساعد الناس على البناء.

هانى ضاحى: افتتاحى «سيمنز» بعد النتيجة بيوم يؤكد أن بروتوكولاتى ليست «كلام»

افتتحت معمل «سيمنز» فى اليوم التالى لإعلان نتيجة انتخابات المهندسين التى فاز فيها طارق النبراوى بمنصب النقيب.. ما الرسالة التى أردت إيصالها؟

- الرسالة التى أريد إيصالها هى أن البروتوكولات التى تم توقيعها حقيقية، لأنه كانت هناك حملة تشويه تمت فى الفترة الأخيرة ادعت أننا وقَّعنا على ورق من أجل الحملات الانتخابية، كما أنه على أى إنسان مسئول فى أى موقع فى الدولة أن يعمل لآخر لحظة، وأنا قلت «الانتخابات ستنتهى»، لكن ما يتبقى العلاقات بين الناس وبعضهم.

النقيب المنتهية ولايته: تعرضت لـ«التكسير» خلال فترتى.. ولن أتدخل فى عمل النقابة مثل الآخرين

هل كان هناك مَن يحاول إعاقة العمل النقابى أثناء فترة توليك منصب النقيب عام 2018؟

- حدث بالفعل من زملاء لنا نوع من أنواع التكسير وإقامة القضايا، ولم نعِر هذه التصرفات اهتماماً لأننا كنا نعمل بشكل صحيح، أنا لن أفعل مثلما فعلوا ولن أتدخل فى العمل النقابى، كانت لى فترة وانتهت، لست وصياً على النقابة ولا على المهندسين، المجلس الجديد وهيئة المكتب لهم الحق تماماً فى إدارة شئون النقابة بكل ما تراه، وإذا أرادوا سماع مشورتى «أنا تحت أمرهم».

حققت فائضاً 2.25 مليار جنيه.. والمعاشات ستتخطى 1000 جنيه.. وإيقاف إصدار تراخيص المعاهد إلى الأبد

«التعليم الهندسى» كان من أبرز الملفات التى أعلنت العمل عليها.. ما آخر التفاصيل؟

- بخصوص التعليم الهندسى فقد طالبت بعمل الامتحان الموحد، ووافق عليه المجلس الأعلى للجامعات من حيث المبدأ، بحيث يكون عبارة عن «فلتر» لمن يريد الالتحاق بالتعليم الهندسى ويكون جزءاً من امتحان الثانوية العامة، ثم بعد ذلك المجموع التكرارى والتوزيع الجغرافى، لضمان أن من يرغب فى الالتحاق بكلية الهندسة قادر على استيعاب العلوم الهندسية، فالمجموع ليس حكماً، ولكنه حد أدنى يتم البناء عليه، كما أنه عامل من عوامل التقييم، كما تقرر إيقاف إصدار تراخيص المعاهد الهندسية للأبد، وهو ما أكده الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، فى اجتماع لجنة قطاع التعليم الهندسى خلال شهر يوليو، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ15 يوماً.

أخيراً، ماذا تقول للمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين الجديد الذى أبدى استعداده للتعاون معك؟

- هنَّأتُ المهندس طارق النبراوى بفوزه بمنصب نقيب المهندسين الجديد بعد إعلان النتيجة بشكل رسمى، وبخصوص التعاون، فأنا تحت أمر زملائى فى أى شىء يطلبونه، لكننى لن أتدخل فى العمل النقابى بأى شكل من الأشكال، ولن أحارب على شىء «مش مطلوب أن أتحدث أو أساعد فيه»، لو طلب منِّى أى مساعدة بخصوص الفترة الماضية والملفات الموجودة أو أى توضيح، أنا تحت أمر النقابة والمجلس وهيئة المكتب، والمهندس طارق إنسان عزيز علىّ، وهو يعلم هذا فنحن لسنا أعداء.

تأهيل المهندسين

كنت أتحدث عن الشباب الذين يمثلون أكثر من 40% من تعداد النقابة، ومعمل «سيمنز» يأتى افتتاحه لتأهيل المهندسين لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج وتطوير قدراتهم، فضلاً عن انتشار دوراتها التدريبية فى المحافظات بمبالغ زهيدة، وعلى سبيل المثال كورس «سيمنز» تكلفته ألف جنيه بدلاً من 12 ألف جنيه بالخارج.

النقيب الجديد: سنتفاهم مع الدولة لإقرار قانون النقابة بهدف تحقيق طموحات الأعضاء

أكد طارق النبراوى، نقيب المهندسين الجديد، أن قراره الأول بعد الفوز هو رفع سقف الاستفادة من مشروع العلاج إلى 40 ألف جنيه، وأشار إلى أن المعاشات ومستشفى نقابة المهندسين والرعاية الصحية هى ملفات ذات أولوية فى العمل فور تسلُّمه مهام النقيب رسمياً، ووجَّه، فى حوار مع «الوطن»، رسالة إلى المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين المنتهية ولايته، الذى فاز عليه النقيب الجديد بفارق نحو ألفى صوت بعد ماراثون انتخابى شهد 3 مراحل على جميع المراكز النقابية.. وإلى نص الحوار.

فى البداية، كيف استقبلت خبر فوزك بمنصب نقيب المهندسين؟

- الحمد لله، النتيجة جاءت معبِّرة عن إرادة حرة، كل المصوتين شاركوا بإرادة حرة، لا بد أن أقدم كل الشكر لزملائى الأعزاء الذين تحملوا مسئولية العمل فى هذه الفترة الطويلة للوصول إلى نتائج اليوم، إن شاء الله نتقدم مع النقابة للإمام، ونحقق طموح المهندسين فى كل مشكلاتهم وأهدافهم ورغباتهم، ونقدم نموذجاً جاداً فى إدارة النقابة، نحترم إرادة الناخبين، وأعتز بكل ناخب أدلى بصوته سواء رفضاً لسياسات النقابة فى الفترة الماضية، أو مطالبة بعودة النقابة لأداء دورها الحقيقى فى المجتمع المصرى، ونحن جزء من الدولة ولا بدَّ أن نتعامل مع الدولة بشكل عميق وجاد.

ما أبرز الملفات التى ستعمل عليها فور تسلمك مهامك رسمياً؟

- سأبدأ العمل على عدة ملفات، منها المعاشات ومستشفى نقابة المهندسين وملف الرعاية الصحية، كما ستتم الاستعانة بعدد من المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق فى انتخابات نقابة المهندسين 2022، على جميع المراكز.

وما أول قرار ستتخذه؟

- أول قرار سأتخذه هو رفع سقف الاستفادة من مشروع العلاج إلى 40 ألف جنيه، كما سأدعو لجمعية عمومية لمناقشة مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر.

هل ذلك قبل انعقاد المجلس؟

- سأتخذ قراراً فردياً بزيادة سقف الاستفادة من مشروع العلاج إلى 40 ألف جنيه، وعند انعقاد أول اجتماع مجلس أعلى، أثق فى موافقة المجلس الذى سيكون ملتزماً بتحسين الأوضاع.

أصحاب المعاشات فى أعيننا.. والجمعية العمومية ستحدد مصير مستشفى المهندسين

وماذا عن مستشفى نقابة المهندسين الذى أثار جدلاً كبيراً بخصوص جدواه ومدى إمكانية تنفيذه؟

- موضوع المستشفى مطروح للمهندسين لإبداء آرائهم فى استكمال المشروع من عدمه، ونحن جاهزون للالتزام بكل قرارات المهندسين، من خلال جمعيات عمومية متخصصة لهذا الموضوع فى أقرب فرصة، ولن نضيع الوقت.

قلت إنك ستستعين بالمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ.. كيف ذلك؟

- ستجرى الاستعانة بالزملاء المرشحين الذين قدموا برامج جادة، خلال الانتخابات، فقد التقينا على مدار الأيام الماضية مع الزملاء أصحاب هذه البرامج التى ستضاف إلى برامجنا، سواء على مستوى النقيب أو الأعضاء أو الشعب، وسنستعين بهذه البرامج، وسيكونون مسئولين عن متابعة برامجهم فى الفترة المقبلة.

وماذا سيفعل طارق النبراوى بخصوص معاشات نقابة المهندسين؟

- أصحاب المعاشات فى أعيننا، ولا بد أن نقوم بتطوير صندوق المعاشات، من خلال تحسين إيرادات النقابة بشكل سريع، والتفاهم مع الدولة لإقرار قانون النقابة لتحقيق طموحات المهندسين، فلا يمكن أن يستمر العمل بقانون صدر منذ عام 1974، وأبرز التعديلات التى سنقترحها تتناول زيادة الموارد.

معركة شريفة

أقول للمهندس هانى ضاحى إنه أخ فاضل، وكانت معركة انتخابية شريفة، وكل التحية له، وإن شاء الله سنستعين به فى كل الملفات التى بدأها وسنتعاون معاً، وسياستنا أن مجلسنا يبنى على ما سبق ولن نهدم أو نلغى صفحة للنقابة، سنكمل وسنقدم للمهندسين نموذجاً جديداً فى التعاون، كما نقدم رسالة للبلد بأن النقابات مجالس تسلم مجالس، وإيجابيات تبنى عليها إيجابيات، والسلبيات نحن قادرون على تفاديها.