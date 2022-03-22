الدقهلية تطلق حملة «كل نقطة تفرق» احتفالا باليوم العالمي للمياه

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية الشركة، بدء فعاليات احتفالية «كل نقطة بتفرق» ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، تزامنا مع اليوم العالمي للمياه 22 مارس من كل عام، وذلك بمقر قصر ثقافة المنصورة، بالشراكة مع وزارات الأوقاف والثقافة والأزهر الشريف والكنيسة والاتحاد العام للكشافة.

حضور رسمي مكثف للاحتفال باليوم العالمي للمياه في الدقهلية

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وانطلاقًا من أهداف الشركة القابضة بأهمية رفع الوعي المائي.

حضر الاحتفال كل من: الدكتور محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة الدقهلية، والدكتور محمد رشوان، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمعاهد الدقهلية، والدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية، والأنبا لوقا نيابة عن نيافة الأنبا داوود، أسقف المنصورة وتوابعها وممثلاً عن الكنيسة المصرية، وعمرو إبراهيم فرج، مدير عام ثقافة الدقهلية، ومحب أحمد موسي، رئيس مجلس إدارة اللجنة التنسيقية للكشافة والمرشدات فرع الدقهلية.

«نصر»: الاحتفال يتزامن مع اليوم العالمي للمياه

وقال «نصر»، في بيان صحفي، إن الاحتفالية، تقام بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه، تحت شعار «المياه الجوفية - تجلية ما لا تراه الأعين»، مؤكدًا أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تشمل معرضًا لرسومات الأطفال، ومسرحية عن ترشيد استهلاك المياه بعنوان البحث عن نقطة مياه، وعروض تنورة، كما حرص على شكر الجهات المتعاونة مع الشركة، لإنجاح فعاليات اليوم.

وكرم نصر برفقة الدكتور محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، ممثلي الجهات المشاركة، وأهداهم الدروع، وكرم الأطفال المشاركين بالعروض الفنية.

وأكدت شركة مياه الدقهلية، أن وزارة الأوقاف خصصت الدروس الدينية طوال الأسبوع عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، كما حدد الأزهر الشريف «برنامج الإذاعة» بالمعاهد الأزهرية بالدقهلية، يوم الثلاثاء 22 مارس عن قضية المياه وأهميتها، وخصصت الكنائس جزء من عظة الأحد عن ضرورة الحفاظ على المياه، ويقيم قصر الثقافة فعاليات الاحتفال بعدد 42 فرع ثقافة على مستوى المحافظة.

أنشطة توعوية على مدار الاسبوع

وأوضحت أن الشركة تنفذ في إطار الاحتفال بيوم المياه، أنشطة توعوية على مدار الاسبوع، مع الأطفال في المدارس وورش سباكة مع السيدات، وحملات طرق أبواب، وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأي، والرائدات الريفيات، وأنشطة توعوية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة ومركز النيل للإعلام.