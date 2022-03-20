السجن 7 سنوات لبائعة مناديل بتهمة الاتجار في البشر.. أجبرت فتاة على التسول

استغلت «سهير» البالغة من العمر 21 عامًا وتعمل بائعة مناديل، الظروف المأساوية التي تمر بها إحدى الفتيات وتدعى «شهد» وهروبها من منزل والديها، لتستدرجها إلى التسول وتجبرها على استجداء عطف المارة واللعب على مشاعرهم بكلمات معسولة كي تأخذ منهم حفنة من الجنيهات، ثم تعود بحصيلة اليوم إلىها مرة أخرى، لتقع الفتاة العشرينية في قبضة العدالة ويتم الحكم عليها بالسجن 7 سنوات.

اعتادت «سهير ب.س» استغلال «شهد م.أ» لمدة 6 أشهر، بعد أن هربت من منزل والديها بعد انفصالهما، لتستدرجها من محطة القطار وتصطحبها إلى منزلها بمركز هيها بمحافظة الشرقية، وبعد أن شاهدت حالة الضعف والتشتت التي كانت عليها وحاجتها إلى المال الضروري للمعيشة والإنفاق على نفسها، أجبرتها على العمل بالتسول لتحصل لنفسها على منفعة مالية بعد علمها أن «شهد» لن تعارض أوامرها وما تمليه عليها كونها في بيتها.

بائعة المناديل استدرجت فتاة وأجبرتها على التسول

وجرى القبض على بائعة المناديل بتهمة الاتجار في البشر في شهر مايو العام الماضي بدائرتي مركزي منية ‏النصر - وأبو كبير بمحافظتي الدقهلية - الشرقية، وظلت محبوسة على ذمة التحقيقات، ليأمر المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، بإحالة أوراق قضيتها إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تهمة الاتجار في البشر على المتهمة «سهير».

الحكم 7 سنوات على بائعة المناديل بتهمة الاتجار في البشر

وحكمت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 7 بمحافظة الدقهلية اليوم، برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل ‏صفوت ‏يوسف، والمستشار محي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر ‏أحمد في القضية رقم 12784 لسنة 2021 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 2212 لسنة 2021 كلي ‏شمال المنصورة، بالسجن 7 سنوات على بائعة المناديل بتهمة الاتجار في البشر.