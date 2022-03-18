قطع مياه الشرب عن قرى أجا بالدقهلية لمدة ساعتين يومي السبت والاثنين

أعلنت محافظة الدقهلية، تخفيض ضغوط مياه الشرب عن مدينة أجا وعدد من قرى مركز أجا غدا السبت، ويوم الاثنين المقبل، وذلك خلال الفترة من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 9 مساء، خلال اليومين.

ويأتي ذلك تنفيذا لأعمال تطهير وتعقيم وصيانة أحواض المحطة السطحية بمدينة أجا طبقا لبرنامج التطهير الدوري لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب

بحسب بيان لمحافظة الدقهلية، فإن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أوضحت في تقرير لها أن المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه تشمل مدينة أجا بالكامل وكذلك عدد من القري التابعة لمركز أجا وتشمل قرى المندرة وكفر المندرة وشيوة الغربية والبيلوق وبقطارس وكفر ديرب بقطارس وديرب بقطارس وبرج النور ومنشية الإخوة وشنفاس والسبخا والبهو فريك وشبرا البهو وقرموط البهو والعزب التابعة للبهو ونوسا الغيط وعزب العرب وتلبنت وسنبخت ومنية سمنود وميت ابو الحارس والديرس ونوسا البحر واللاوندي.

التنسيق لعودة مياه الشرب في موعدها

وجرى تكليف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا للتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب لسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى بالضغوط المعهودة لها حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين بالمناطق.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني مدينة أجا وجميع القري المذكورة والمتأثرة بتخفيض ضغوط المياه وكذا كافة الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز ،ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع المعلن عنها.