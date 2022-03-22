كلمتين وبس للراحل فؤاد المهندس وعمرو الليثي يناقش قضية الثانوية العامة

تناولت حلقة اليوم من البرنامج الإذاعي الشهير « كلمتين وبس»، بشبكة البرنامج العام، والتي جاءت تحت عنوان الثانوية العامة وما تفرضه على الأسرة المصرية من أجواء خاصة حالة التقشف فى كل شيء لتدبير ميزانية الدروس الخصوصية التي تثقل كاهل الأسرة، وهي قضية تحتاج لتعاون كافة الوزرات والهيئات لحلها.

قضية الثانوية العامة في المجتمع المصري

برنامج «كلمتين وبس»، حكايات عصرية من الحياة اليومية يقدمها الدكتور عمرو الليثي عن رائعة أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس، في قالب جديد يجمع بين الفنان الكبير فؤاد المهندس والإعلامي عمرو الليثي في حوار ودويتو إذاعي شيق بين الماضي والحاضر، يدور حول مشاكل وهموم المجتمع المصري زمان وما يجري الآن .

البرنامج في صورته العصرية

البرنامج في صورته العصرية يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبه ويخرجه تامر حسني ويذاع على شبكة البرنامج العام في نفس توقيت إذاعته الذي اعتاد عليه ملايين المستمعين لسنوات طويلة .

إعادة انتاج البرنامج تحت إشراف رئيس الإذاعة

إعادة إنتاج البرنامج الشهير في صورته الجديدة تبناها ويشرف عليها رئيس الإذاعة المصرية الإعلامي محمد نوار في ضوء خطة طموحة للاستثمار الأمثل لكنوز الإذاعة المصرية، ويذاع البرنامج من الأحد إلى الخميس الساعة 7:55 صباحا على إذاعة البرنامج العام.