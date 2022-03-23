أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 23-3-2022 في مصر

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير خلال الساعات الماضية عن مختلف أسعار العملات في البنوك من دولار ودينار ويورو وجنيه إسترليني وريال سعودي، وذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 1%، وتحريك سعر الدولار، الذي أصدرته لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال الاجتماع الاستثنائي الإثنين.

وفيما يلي نقدم أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 23-3-2022، وفقا لما تقدمه للقارئ من خدمات حول أسعار التداولات في عدد من البنوك المصرية أو العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 18.53 جنيه للبيع مقابل 18.43 جنيه للشراء، وسجل سعر اليورو نحو 20.31 جنيه مقابل 20.46 جنيه للبيع، كما بيع الجنيه الإسترليني بسعر 24.43 جنيه للشراء، مقابل 24.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري بسعر 58.24 جنيه للشراء، مقابل 61.02 جنيه للبيع، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 5.02 جنيه مقابل 5.04 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الريال السعودي في البنك نفسه 4.92 جنيه للشراء مقابل 4.93 جنيه للبيع.

أفضل البنوك لشراء العملات

بيع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 23-3-2022، في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، نحو 18.55 جنيه لبلبيع و18.48 للشراء، وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.43 للشراء، و18.53 للبيع، بينما سجّل الدولار الأمريكي، في بنك ميد بنك كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 18.3894 جنيه.

وبيع سعر الريال السعودي في بنك مصر بسعر 4.92 جنيه للشراء و4.93 للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، نحو 24.43 للشراء و24.64 للبيع أيضا في بنك مصر.

وسعل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو سعر 5.02 للشراء و5.04 للبيع، وتصدّر بنك المصرف العربي الدولي قائمة أفضل البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 51.5138 جنيه.