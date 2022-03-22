وزير الري يبحث مع نظيره الطاجيكي حشد الدعم لقمة المناخ المقبلة في مصر

التقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بدالير جوما وزير المياه والطاقة بدولة طاجيكستان، وذلك على هامش مشاركته فى «المنتدى العالمي التاسع للمياه» المنعقد بالعاصمة السنغالية داكار.

وبحث الوزيران خطة عمل «الائتلاف الدولي للمياه والمناخ»، وحشد الدعم الدولى للإئتلاف خلال مؤتمر المناخ القادم COP 27 المقرر انعقاده في شرم الشيخ، وسبل رفع الوعى العالمى بالترابط بين المياه والمناخ، واستعراض الترتيبات التى تقوم بها دولة طاجيكستان لإستضافة «مؤتمر دوشانبي للمياه» و«مؤتمر الأمم المتحده للمياه» المنعقدين بالتزامن في طاجستان عام 2023.

عبدالعاطي: مصر تولي اهتماما كبيرا بالائتلاف الدولى للمياه والمناخ

وأشار الدكتور عبدالعاطى خلال اللقاء للاهتمام الكبير الذى توليه مصر للائتلاف الدولى للمياه والمناخ، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية فى كافة المبادرات الدولية مثل هذا الإئتلاف الهام ، وحشد الدعم الدولى للائتلاف خلال مؤتمر المناخ COP 27 والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد «عبدالعاطي» على ضرورة تكثيف الجهود الوطنية بكافة الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التى تُسهم في تحقيق هذا الهدف، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الانبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت.

وأشار الوزير إلى البيان الصادر عن مؤتمر المناخ السابق COP 26 والذى تعهدت فيه الدول بالعمل معاً لدفع التنفيذ الطموح لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وإتفاقية باريس ، وتحقيق التعهدات المالية وإحراز تقدم نحو مضاعفة التمويل المخصص لإجراءات التكيف.

وزير المياه الطاجيكي: لا بد من الحفاظ على حرارة الأرض

ومن جانبه، أكد وزير المياه والطاقة الطاجيكي ضرورة الحفاظ على درجة حرارة الأرض، مشيراً لخطر ذوبان الجليد وما ينتج عنه من ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير على المناطق المنخفضة حول العالم وخاصة دلتاوات الأنهار، بالإضافة لتأثير التغيرات المناخية المتمثل فى ذوبان الجليد على قمم الجبال الأمر الذى يتسبب فى زيادة الفيضانات في أحواض الأنهار بوسط آسيا، وما ينتج عن ذلك من نزوح السكان.

جدير بالذكر أن «الائتلاف الدولي للمياه والمناخ» يضُم في عضويته فريق رفيع المستوى أبرزهم رئيسى دولتى طاجيكستان والمجر، وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف، ويُعد الائتلاف إحدى المبادرات الدولية التى تهدف بشكل رئيسى لتحقيق التكامل بين أجندتى المياه والمناخ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ ، ويعمل هذا الإئتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تُعد من أهم مؤسسى هذا الائتلاف.