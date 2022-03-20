وزير الري يصل السنغال للمشاركة في «المنتدى العالمي التاسع للمياه»

وصل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري إلى العاصمة السنغالية داكار للمشاركة في «المنتدى العالمي التاسع للمياه» نيابة عن الرئيس السيسي، والذى يتناول أهم القضايا المعنية بالمياه والتنمية المستدامة مع التركيز على ملف «المياه والتغيرات المناخية»، وكان في استقباله لدى وصوله السفيرة نهى خضر سفيرة مصر لدى دولة السنغال.

تنفيذ أنشطة مشتركة بين مصر والسنغال

وصرح عبد العاطى أن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي تنفيذا للشراكة الاستراتيجية بين وزارة الموارد المائية والرى والمنتدى العالمي للمياه، والدعم المصرى للسنغال في تنظيم المنتدى طبقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال فى مجال المياه، مشيرًا إلى حرص الوزارة على نجاح المنتدى نظراً لما تمثله مثل هذه اللقاءات الدولية من أهمية كبرى في تحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والأفكار في مجال المياه، الأمر الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في العديد من دول العالم.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أنه من المقرر تنفيذ أنشطة مشتركة بين مصر والسنغال خلال فعاليات المنتدى مع السعى لأن يعكس المنتدى القضايا الأفريقية، وتسليط الضوء علي تحديات القارة وإيجاد حلول مستدامة لها، ودراسة تبنى مسار مشترك يبدأ من المنتدى العالمى التاسع للمياه ويستمر في مؤتمر المناخ القادم المزمع عقده في مصر في شهر نوفمبر المقبل (COP27)، واستكمال حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى من الندرة المائية والذى بدأ خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيداً لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام 2023، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية الى العالم، وعقد جلسة لأعضاء «الإئتلاف الدولي للمياه والمناخ».

الارتقاء بمنظومة الموارد المائية

وأضاف أن الوزارة تقوم بتنظيم جلستين بالمنتدى عن «الخطة القومية للموارد المائية» و«التحضيرات الجارية لدول الندرة المائية نحو مؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه»، كما سيقوم المركز القومي لبحوث المياه بتنظيم جلسة عن «البحوث التطبيقية لخدمة محاور الخطة القومية والمشروعات المائية التى يتم تنفيذها»، وجلسة رفيعة المستوى يتم تنظيمها بالاشتراك مع المجلس العالمى للمياه لعرض «دور البحث العلمى في الإرتقاء بمنظومة الموارد المائية»، بالإضافة لمشاركة مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة في المعرض المقام على هامش المنتدى.

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسنغال في شهر أكتوبر الماضي تهدف لتحقيق التعاون بين الجانبين في الإعداد للفعاليات المائية التي يستضيفها الطرفين مثل «المنتدى العالمى التاسع للمياه»، و«أسابيع المياه في القاهرة»، والتعاون المتبادل من أجل تنفيذ المشروعات تحت مظلة «مبادرة داكار 2022»، وتحفيز التبادل المشترك بين المنظمات العامة ومنظمات القطاع الخاص في قطاع المياه من كلا الدولتين، وتبادل الخبراء والمتدربين من كلا البلدين في كل مجالات إدارة الموارد المائية، وخصوصًا في المجالات التكنولوجية التي تتعلق بنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والتنبؤ بالفيضان.

مناقشة فرص التعاون بين الوزارة والبنك الدولي

والتقى «عبد العاطي» بجينفير سارا، المدير الدولي لبرنامج البنك الدولي للممارسات العالمية للمياه، وتم مناقشة فرص التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات «أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27» والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم.

كما تم مناقشة خريطة الطريق الاسترشادية، بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى وضعها البنك الدولي، لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، للحد من الانبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ.