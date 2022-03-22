حنين حسام تنهار بالبكاء عند سماع مرافعة دفاعها.. «هتتحاكم مرتين»

أجهشت فتاة التيك توك حنين حسام، بالبكاء وذلك خلال سماع مرافعة دفاعها، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، مرددة «يا رب»، وذلك عند سماع جملة أنه لا يجوز معاقبة الشخص عن فعل واحد أكثر من مرة، وخاصة أنه سبق وتم تبرأة المتهمة في وقت سابق.

حنين حسام تحذر الفتيات

وأضافت، أنها لم تخض أي حديث مع الفتيات يمثل انحرافا عن المألوف؛ بل حذرت من الخروج عن المألوف، وأنه لا بد أن تتحدث الفتيات بشكل لائق.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.