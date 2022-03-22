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دفاع حنين حسام يكشف سر جملة «سريرك مسرحك»: كانت تقصد لعب الأطفال

كتب:

بسمة عبدالستار وحسن سمير وإيمان سعد
05:40 م | الثلاثاء 22 مارس 2022
حنين حسام

حنين حسام

قال دفاع حنين حسام فتاة التيك توك المتهمة في قضية الاتجار بالبشر والحث على الفسق، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إن حنين حسام خلال ظهورها في الفيديو التي تحاكم بسببه كانت مرتدية الحجاب، وأقرت أنه لا بد ألا يقل عمر الفتيات اللاتي يلتحقن بالتطبيق عن 18 عاما، وهو ما يؤكد حسن نيتها وليس الاتجار في الأطفال.

سريرك مسرحك 

وأضاف أنها خلال الفيديو قالت: «أنا مبحبش الحال المايل»، مشيرا إلى أن جملة سريرك مسرحك حنين كانت تقصد به ألعاب الأطفال وليس التصوير داخل غرفة النوم في أوضاع غير أخلاقية، وهذا على حسب ما أبلغتها به الشركة التي كانت تعمل معها.

هاتف حنين حسام والصور العارية  

وأكد أن الخبير الفني فحص الهاتف المحمول واللاب توب الخاص بالمتهمة حنين حسام، ولم يجد صورة واحدة عارية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاته.

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