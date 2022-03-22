حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر: «كل الاتهامات دي محصلتش»

قالت حنين حسام فتاة التيك توك، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد تلاوة أمر الإحالة الخاص بالقضية التي تواجه فيها تهمة الإتجار بالبشر، والحث على الفسق وتسهيل الدعارة، إن كل هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، «والله كل ده ما حصل».

تعقد الجلسة الآن، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.