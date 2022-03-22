«الهجرة» تعلن منحة مجانية لتدريب 500 شاب وفتاة على صناعة ألواح الألومنيوم

شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق مبادرة لتأهيل الكوادر الفنية «بناء الإنسان.. نحو مستقبل الصناعة الوطنية»، خلال فعاليات افتتاح أكاديمية ويل بوند الدولية للتدريب، والتي تقام تحت رعاية وزارة الهجرة.

جرى عرض مشاهدة فيلم قصير عن أكاديمية ويل بوند الدولية للتدريب تضمن أهداف الأكاديمية للوصول إلى شباب لديه المهارة في الصناعة المتخصصة ومكوناتها وقاعات التدريب، إضافة إلى توقيع بروتوكول لتصنيع الألمونيوم، للخط الثالث المرحلة الثالثة لمترو الانفاق.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن من أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 هي الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن المثال على ذلك هو ما نشهده اليوم بإطلاق أكاديمية «ويل بوند» لتدريب العمالة المصرية حرفيًا، مشيرة إلى أن التدريب لم يقتصر فقط على التدريب المهني، بل سيتم تأهيل الشباب على أخلاقيات العمل وآدابه ليخرج الشاب مؤهلًا، سواء للعمل في مصر أو بالخارج.

الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أهداف رؤية مصر 2030

وأكدت وزيرة الهجرة، أهمية التدريب الفني للشباب، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية لتأهيل الشباب المصري وتأهيله لسوق العمل سواء بالداخل أو بالخارج، وأن جزءً من هذه الرؤية أيضًا هو الحفاظ على أرواح شبابنا وعدم تعرضهم للخطر، ولذلك أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة «مراكب النجاة» للحفاظ على أرواح الشباب من مراكب الموت وللحفاظ على ما تم إنجازه في ملف الهجرة غير الشرعية.

ولفتت إلى أن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» تعطي الأمل والفرص البديلة للهجرة غير الشرعية، ومن ضمن هذه البدائل هي التدريب الجيد، موضحة أنه عقب تدريب الشباب فإن معظمهم يفضل البقاء في وطنه والعمل في إطار المشروعات القومية والبعض الآخر يفضل الهجرة والعمل في الخارج وأيضا يكون صورة مشرفة لوطنه.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك تعاون وشراكة بين وزارة لهجرة وأكاديمية ويل بوند الدولية للتدريب، ممثلة في المركز المصري الألماني، لافتة إلى أن المركز المصري الألماني والتي يتم التعاون خلاله مع الجانب الألماني أعطى لها الخبرة في العمل في مجال التدريب، مشيرة إلى أن هذه الخبرة ستنعكس على التعامل مع أكاديمية ويل بوند.

وأنه يتم إعطاء الشباب المدرب شهادات معتمدة من الاتحاد العربي للتدريب، فنحن أمام مشروع جيد يساعد الدولة المصرية في تأهيل شبابها سواء للاستعانة بهم في المشروعات أو تأهيلهم للعمل في الخارج.

وفي نهاية، كلمتها، أعربت عن سعادتها لإطلاق مبادرة لتأهيل الكوادر الفنية «بناء الإنسان.. نحو مستقبل الصناعة الوطنية»، خلال فعاليات افتتاح أكاديمية ويل بوند الدولية للتدريب، والتعاون معها في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

منحة لتدريب 500 شاب وشابة بالمجان على صناعة ألواح الألومنيوم

ومن جانبه، قدم المهندس شريف صالح رئيس مجلس أمناء أكاديمية ويل بوند الدولية للتدريب، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم، معلنًا عن منحة لتدريب 500 شاب وشابة بالمجان على صناعة ألواح الألومنيوم المضغوط في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وهي صناعة حديثة يزداد الحاجة إليها، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق هذه المبادرة الوطنية لتدريب الشباب التي نستهدف أن تكون علما ينتفع به ومساعدة شبابنا.

وقال «صالح» إنه تم تجهيز الأكاديمية بقاعات للتدريب النظري على أعلى مستوى وكذلك تم تجهيز التدريب العملي بالمصانع، وسيكون هناك الفرصة للمتفوقين خلال التدريب للعمل في عدد من المصانع التي يتم التعاون معها، مثمنا مبادرة مراكب النجاة والتي تقف أمام مراكب الموت للحفاظ على شبابنا من خطر الموت في مراكب الهجرة غير الشرعية.

وأعرب الدكتور حسام البرمبلي عميد الأكاديمية، عن سعادته لإطلاق المبادرة وافتتاح أكاديمية «ويل بوند» لخدمة الوطن وتدريب 500 شاب وشابة دون مقابل في تخصص ألواح الألومينيوم المضغوط، موضحًا أن الدولة تحتاج لمثل هذا النهج أيضًا على صناعات أخرى، ويتم العمل على افتتاح فروع أخرى للأكاديمية، ولأن الاهتمام بالبشر أمرًا مهمًا جدًا فإن الأكاديمية تهدف لرفع الوعي الفني والمهني للمدربين، وكذا تقديم المشورة الفنية وحل المشاكل على أرض الواقع.

وقال الدكتور ضياء حلمي رئيس الاتحاد العربي للتدريب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن دور أكاديمية «ويل بوند» والمبادرة الوطنية غير الهادفة للربح لتدريب الشباب، لافتَا إلى أننا في حاجة للتدريب المهني ولكن نحتاج أيضَا إلى أن يتسلح الشاب بالقيم الإنسانية والأخلاقية وهذا ما نسعى إليه، مشيرًا إلى أن التدريب أصبح بقيمة التعليم وهذا أمر مهم جدا بجانب التميز في المهنة أو الحرفة.

وللتسجيل في مبادرة تأهيل الكوادر الفنية «بناء الإنسان.. نحو مستقبل الصناعة الوطنية»، لتدريب 500 شاب وشابة على صناعة ألواح الألومنيوم المضغوط في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، من خلال الرابط: