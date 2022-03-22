عاجل.. «الهجرة» تطرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب الدارسين في روسيا

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب المصريين الدارسين في روسيا استجابة لمطالب شباب الدارسين، بالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب هؤلاء الطلاب.

لقاء موسع مع عدد من الطلاب المصريين بروسيا

وجاء ذلك خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع ممثلين عن الطلبة المصريين المتواجدين في مختلف المدن الروسية، للاطمئنان على أوضاعهم في ظل تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بمتابعة أبناء الشعب بالخارج والاطمئنان على سلامتهم.

شارك في اللقاء السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، بالتنسيق مع عبد الرحمن وليد ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج «ميدسي» في روسيا.

وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمشاركين من الطلبة، واستمعت سيادتها لما يواجهونه من تحديات خاصة في مسألة التحويلات المالية وسحب النقود عن طريق بطاقات الائتمان، إلى جانب أزمة سداد المصروفات الدراسية أو مصروفات تجديد جوازات السفر، وذلك بسبب الموقف الراهن وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

الاستمارة الموحدة تضم كافة تفاصيل السنة الدراسية والتخصص

كما لفتت الوزيرة إلى أن الاستمارة تضم كافة تفاصيل السنة الدراسية والتخصص والجامعة التي يدرس بها والمدينة التي يقيم فيها في روسيا، وتسجيل ما إذا كان الطالب يملك إثبات قيد من الكلية أم لا، مؤكدة أهمية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات التي سيتم إدخالها في الاستمارة، إذ إنه سيتم نشرها على منصات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج «ميدسي»، وهي متاحة الآن عبر رابط التسجيل التالي ‏https://forms.gle/Zzrh4fBZJZYSmg8v9.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن التواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية، وأن الحفاظ على حياة الطلبة المصريين سواء في روسيا أو أوكرانيا له الأولوية القصوى، مؤكدة متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار تكليفات بدراسة موقف الطلاب المصريين لبحث كافة البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسي لأبنائنا في ضوء تطورات الأحداث الجارية.

وفي ختام اللقاء، قدمت وزيرة الهجرة كل الشكر والتقدير إلى كل الطلبة المصريين في المدن الروسية، وإلى الشاب عبد الرحمن وليد ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج في روسيا، على كل جهده المبذول في الوقت الراهن وتواصله وتحركاته لتلبية احتياجات الطلبة، وتوفيره قائمة بالبنوك الروسية المتاح فيها تقديم الخدمات المصرفية.