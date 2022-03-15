وزيرة الهجرة تعلن تكريم اسم الراحل «محمود العربي» في «مصر تستطيع 6»

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تكريم الراحل «محمود العربي»، مؤسس مجموعة شركات ومصانع العربي، خلال فعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، بعنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، يومي 27 و28 مارس الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تكرم العربي تقديرا لدوره الوطني المخلص تجاه الصناعة المصرية على مدار العقود السابقة

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة سيشهد تكريم اسم الحاج محمود العربي، تقديرا لدوره الوطني المخلص تجاه الصناعة المصرية على مدار العقود السابقة، والذي يعتبر أحد أهم رموز الاقتصاد المصري في العصر الحديث، ولتاريخه المشرف ودوره الهام في مجال التجارة والصناعة الوطنية، والذي استطاع كسب احترام الجميع.

ووفقا لبيان صحفي، أضافت وزيرة الهجرة، أن الراحل كان يجمع بين الموهبة والاجتهاد المتواصل في مجال التجارة والصناعة بالإضافة إلى كونه قائدا مبدعا استطاع غرس روح العمل الجماعي في كل من عمل معه، كما عرف الحاج محمود العربي بوطنيته وحبه الشديد لعمل الخير، وظلت أعماله الخيرية معروفة للقاصي والداني، حيث أسس مؤسسة خيرية متخصصة لأعمال المسئولية المجتمعية والمساعدات الإنسانية.

مجهوداته ودوره البارز في العلاقة الاقتصادية بين مصر واليابان

وكان «العربي»، شغل منصب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لعدة دورات، قدم خلالها العديد من الخدمات للمجتمع التجاري والسوق المصرية، وفي عام 2009 كرمه إمبراطور اليابان بأرفع وسام شرف في اليابان وهو وسام «الشمس المشرقة»، نظير مجهوداته ودوره البارز في العلاقة الاقتصادية بين مصر واليابان وبلغ عدد العاملين بمجموعة العربي أكثر من 40 ألف عامل وعاملة.