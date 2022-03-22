محامي حنين حسام يدفع بكيدية الاتهام الموجه لها وحسن نيتها

دفع محامي حنين حسام فتاة التيك توك، المتهمة في قضية الاتجار بالبشر والحث على الفسق، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بانتفاء الركن المادي والمعنوي وانتفاء القصد الجنائي وعدم جواز اعتبار التحريات المشار إليها دليلا جنائيا وحدها دون وجود أدلة تؤكدها، فضلا عن تناقض أقوال محرر الواقعة، وكيدية الاتهام وتلفيق وعدم تصور الواقعة على النحو المشار وحسن النية للمتهمة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.