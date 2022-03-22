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دفاع حنين حسام: المتهمة في كلية لا يدخلها إلا المتفوقون

كتب:

بسمة عبدالستار وحسن سمير وإيمان سعد
05:58 م | الثلاثاء 22 مارس 2022
حنين حسام

حنين حسام

قال دفاع حنين حسام فتاة التيك توك المتهمة في قضية الاتجار بالبشر والحث على الفسق، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إننا نعلم أن الهيئة الموقرة ذات علم وعدل ولا بد أن نأخذ في الاعتبار أن الفتاة تبلغ من العمر 21 عاما، وهي طالبة مصرية وفي كلية لا يستحق أن يدخلها إلا الحاصل على درجات مرتفعة في الثانوية العامة.

دفاع حنين حسام: المتهمة فاض بها الكيل

وأضاف أن المتهمة هي الوحيدة لوالديها، وفاض بها الكيل، ونسأل الله أن تكون المحكمة منصفة لها.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

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بقلم بسمة عبدالستار وحسن سمير وإيمان سعد