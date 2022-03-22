أعضاء «القومي لحقوق الإنسان» يزورون مراكز إصلاح وتأهيل المنيا

استقبلت مراكز إصلاح وتأهيل المنيا بقطاع الحماية المجتمعية، وفدا من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الباحثين القانونين؛ وذلك إيمانا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وفي ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل لوفود المجالس القومية الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني.

جولة الوفد بمراكز الإصلاح

وتفقد الوفد، عددا من المنشآت شملت «مدخل المنطقة والاستقبال الخارجي لأهالي النزلاء – غرف العمليات – الصيدلية – العيادات الخارجية – غرف إيداع النزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة».

كما تفقدوا مركز إصلاح وتأهيل المنيا 1، شملت «المطبخ – المخبز – الكافتيريا – المسجد – الورش الإنتاجية – مبنى الخدمات (إنشاد ديني – وعظ مسيحي – رسم – نحت – الفصول التعليمية ومحو الأمية) – المكتبة – الزراعات الإنتاجية – الملاعب الرياضية».

وتوجه الوفد إلى مركز إصلاح وتأهيل النساء المنيا 3، وتفقدوا «معرض الهوايات والمشغولات والمفروشات اليدوية من إنتاج النزيلات – عنبر حجز النزيلات – حديقة الأطفال – الحضانة الإيوائية».

السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الالتزام بالضوابط القانونية

وأشاد الوفد بالجهود المبذولة من وزارة الداخلية، التي تأتي تأكيدا على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الالتزام بكافة الضوابط القانونية في التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية «المعيشية، الصحية، الاجتماعية، التعليمية، الدينية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية» خلال فترة إيداعه؛ تمهيداً للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية.