جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع.. ضبط 605 عناصر إجرامية شديدة الخطورة «فيديو»

جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 605 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 21 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة سلاح ومخدرات وقتل وضبط معهم 310 قطع سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة.

ضبط 63 متهمًا وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة

وفي مجال استهداف البؤر الإرهابية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بمحافظتي الشرقية والاسماعيلية تم ضبط 63 متهمًا وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1270 قطعة سلاح ناري أبرزها 167 بندقية، و120 بندقية آلية، 62 مسدسا، و921 فرد محلي الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و152 خزينة، و1402 قطعة سلاح أبيض، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة.

تنفيذ 590177 بإجمالي محكوم عليهم 37074

وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام، في تنفيذ 590177 حكما قضائيا بإجمالي محكوم عليهم 37074، و2468 حكم جناية، و 207013 حكم حبس، 297765 حكم غرامة ، و 82931 حكم مخالفة ، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ض بط 22 تشكيل عصابي ضم 84 متهمًا قاموا بارتكاب 324 حادث سرعة متنوع، وتم كشف غموض 69 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبها باجمالي 90 متهمًا، تم إعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها.

وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1766 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1943 متهمًا، وبحوزتهم 718.5 كيلو حشيش، و145.98 طن بانجو، و47.299 كيلوجرام هيروين، و17.5 كيلوجرام من استروكس، و19.615 قرص مؤثر، و20947 قرص ترامادول مخدر، 6058 قرص كبتاجون مخدر، فضلًا عن إبادة مساحة 287 فدانا منزرعة بنبات الخشخاش المخدر، وإبادة مساحة 14 فدانا منزرعة بنبات البانجو المخدر، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 543 مليون جنيه.

كما تم ضبط 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 240 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.