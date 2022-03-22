الإحصاء: تصدير مستحضرات تجميل وصابون بـ6 مليارات جنيه في 2021

كشف تقرير إحصائي من واقع بيانات النشرة السنوية لبيانات التجارة الخارجية لشهر ديسمبر 2021، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس الجاري، حجم الصادرات والواردات في شهر ديسمبر، وخلال 12 شهرا على مدار عام 2021.

ورصدت النشرة إجمالي قيمة حجم أهم الصادرات المصرية، طبقا لدرجة التصنيع خلال هذه الفترة، معلنة أنها بلغت 20 مليارا و203 ملايين و730 ألف دولار أمريكي، ما يعادل تقريبا 317 مليارا و189 مليونا و561 ألف جنيه مصري.

قيمة أهم الصادرات في الفترة من يناير إلى ديسمبر2021

« الوطن » تستعرض هنا قيمة أهم الصادرات المصرية، من حيث درجة التصنيع، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021 ، وهي على النحو التالي:

- بلغت قيمة صادرات مستحضرات العطور والتجميل 2 مليار و114 مليون و648 ألف جنيه.

- بلغت قيمة صادرات الصابون ومحضرات التنظيف نحو 269 مليونا و394 ألف دولار، ما يعادل تقريبا 4 مليارات و229 مليونا و485 ألف جنيه.

- بلغت قيمة صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة 327 مليونا و310 ملايين دولار، ما يعادل تقريبا 5 مليارات و138 مليونا و767 ألف جنيه .

34.9 مليار جنيه قيمة استيراد الأسمدة

- بلغت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة، نحو 229 مليون دولار و792 ألف دولار ، ما يعادل تقريبا 34 مليارا و850 مليونا و734 ألف جنيه .

- صادرات الورق الصحي نحو 109ملايين و142 ألف دولار، ما يعادل مليارا و713 مليونا و529 ألف جنيه .

- صادرات البلاط والأدوات الصحية الخزفية نحو 304 ملايين و261 ألف دولار، بما يعادل تقريبا 30 مليارا و426 مليونا و100 ألف جنيه.