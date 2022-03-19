«الإحصاء»: استوردنا لحوم طازجة ومجمدة بـ15.6 مليار جنيه في 12 شهرا

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من خلال النشرة السنوية لإحصاءات بيانات التجارة الخارجية، أن إجمالي حجم واردات مصر من بعض السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، بلغ نحو 83 مليارا و474 مليونا و970 ألف دولار، ما يعادل نحو تريليون و310 مليارات و57 مليونا و29 ألف جنيه مصري، وذلك خلال 12 شهرا في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021 الماضي.

وتنوعت تلك السلع بين: «سكر القصب والزيت ولحوم أبقار طازجة بدون عظام ومجمدة، وزيت بذور عباد الشمس وجزئياته، وزيت نخيل وجزئياته وتونة كاملة وقطع غير مفرومة، ولحوم إبل حية وألبان مركزة في عبوات محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية».

قيمة واردات مصر من زيت بذور عباد الشمس 140 مليونا و731 ألف دولار

وأوضح الجهاز في تقرير نشرة بيانات التجارة الخارجية، أن قيمة واردات مصر من زيت بذور عباد الشمس منذ يناير إلى ديسمبر 2021، بلغ 140 مليونا و731 ألف دولار، ما يعادل نحو 2 مليار و209 ملايين و476 ألف جنيه مصري، بينما بلغت قيمة واردات مصر من سكر القصب حتى ديسمبر 2021، نحو 210 ملايين و959 ألف دولار، ما يعادل تقريبا 3 مليارات و294 مليونا و754 ألف جنيه مصري، وبلغت قيمة واردات البلاد من الألبان المركزة في عبوات محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية نحو 209 ملايين و857 ألف دولار، ما يعادل 3 مليارات و294 مليونا و754 ألف جنيه مصري.

275.3 مليون دولار حجم واردات مصر من الأبقار

كما رصد جهاز الإحصاء، قيمة استيراد مصر من منتج التونة المحضرة والمحفوظة كاملة أو مقطعة، نحو 205 ملايين و357 ألف دولار ما يعادل تقريبا 3 مليارات و224 مليونا و104 آلاف دولار، ولحوم أبقار «بدون عظام» ومجمدة بلغت 993 مليونا و201 ألف دولار، ما يعادل تقريبا 15 مليارا و593 مليونا و255 ألف جنيه مصري، بينما بلغت رؤوس الأبقار الحية 275 مليونا و304 آلاف دولار ما يعادل تقريبا 4 مليارات و322 مليونا و272 ألف جنيه.