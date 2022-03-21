«الإحصاء»:مصر استوردت أجهزة وسلع غذائية بــ1.3 تريليون جنيه

كشفت إحصاءات النشرة السنوية لبيانات التجارة الخارجية 2021، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي حجم واردات مصر من بضائع وأجهزة متنوعة وسلع غذائية بلغ 83 مليارا و474 مليونا و70 ألف دولار، ما يعادل تقريبا تريليونًا و293 مليارا و862 مليونا و35 ألف جنيه، وذلك خلال 12 شهرا في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021.

موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والمطارات الجوية أهم المنافذ

ورصدت إحصاءات النشرة السنوية لبيانات التجارة الخارجية 2021، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، الموانئ والمنافذ المصرية التي استقبلت الواردات القادمة من دول العالم إلى مصر ومن بينها موانئ ومنافذ الأسكندرية ومنافذ الحدود الغربية، وبورسعيد والسويس ودمياط والدخيلة ونويبع وسفاجا والقصير وموانئ البحر الأحمر والمطارات موانئ أخرى في مصر.

13.5 مليار جنيه حجم استيراد مصر عبر ميناء السويس

ولفت التقرير، إلى أن الواردات التي دخلت مصر عن طريق الإسكندرية، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، بلغت نحو 26 مليارا و98 مليونا و222 ألف جنيه، فيما استقبل منفذ الحدود الغربية واردات بقيمة 332 ألف دولار ما يعادل تقريبا 5 ملايين و212 ألفا و400 جنيه مصري، وبلغت واردات مصر عبر ميناء بورسعيد 4 مليارات و988 مليونا و895 ألف دولار ما يعادل تقريبا 77 مليارا و327 مليونا و872 ألفا و500 جنيه مصري.

وأشار التقرير الإحصائي إلى أن ميناء السويس استقبل واردات من بضائع وأجهزة وسلع غذائية، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2021، بلغت قيمتها 13 مليارا و458 مليونا و918 ألف دولار، ما يعادل نحو 208 مليارات و613 مليونا و229 ألف جنيه مصري.

6.5 مليار دولار.. قيمة واردات ميناء دمياط

بلغت قيمة الواردات عبر ميناء دمياط 6 مليارات و541 مليونا و622 ألف دولار، ما يعادل تقريبا 101 مليار و395 مليونا و141 ألف جنيه مصري، بينما استقبلت المطارات المصرية واردات (بضائع وأجهزة وسلع غذائية)، خلال هذه الفترة بقيمة 20 مليارا و200 مليون و789 ألف دولار، ما يعادل 313 مليارا و112 مليونا و229 ألفا و500 جنيه مصري من إجمالي تريليون و293 مليارا و862 مليونا و35 ألف جنيه استقبلتها مصر، عبر منافذها البحرية والبرية خلال 12 شهرا من يناير إلى ديسمبر 2021.