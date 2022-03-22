وزيرة الثقافة تنعى سميح شعلان العميد الأسبق لمعهد الفنون الشعبية

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور سميح شعلان العميد الأسبق للمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، الذي غيبه الموت اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 67 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجأة، عقب انتهائه من إحدى المحاضرات.

وزيرة الثقافة: الراحل نموذج للإخلاص في العمل

وقالت وزيرة الثقافة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الراحل نموذج للإخلاص في العمل وتفاني في أداء واجبه حتى اللحظات الأخيرة من حياته، مشيرة إلى أنه من الخبرات المميزة في مجال الفلكلور.

وأضافت «عبد الدايم»، أن الراحل أثرى المكتبة العلمية بالعديد من المؤلفات في هذا المجال، مؤكدة أن الحياة الثقافية فقدت أحد روافدها الهامة، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

معلومات عن الدكتور سميح شعلان

يذكر أن الدكتور سميح شعلان، حصل على ليسانس الآثار من جامعة القاهرة عام 1977، واستكمل دراسته بالمعهد العالي للفنون الشعبية حتى حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون الشعبية تخصص العادات والتقاليد الشعبية عام 1997، كما شارك في مناقشة العشرات من الدراسات والرسائل العلمية بالجامعات والمعاهد المصرية، وله العديد من المؤلفات في الفنون الشعبية منها «الموت في المأثورات الشعبية»، و«دراسات في علم الفلكلور بالمشاركة مع الدكتور محمد الجوهري وأخرون»، «الخبز في المأثورات الشعبية، دراسة في الأطالس الفلكلورية» وغيرها.

كما شارك «شعلان»، في عضوية العديد من اللجان المتخصصة في الفنون الشعبية في مصر والبلدان العربية والمنظمات الدولية، وحصل على دروع وشهادات تقدير من مؤسسات تعليمية بمصر ومختلف الدول العربية، منها «وزارة الثقافة بالجمهورية اللبنانية، درع جامعة المنصورة، محافظة الوادى الجديد الهيئة العامة لقصور الثقافة، جامعة القاهرة، وزارة الثقافة بالشارقة بدولة الإمارات، وزارة الثقافة وجامعة بلقايد بتلمسان بالجزائر»، وتم تكريمه من قبل الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة 2014.