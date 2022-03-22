موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. حافظ على صحة صغارك

يحرص الكثير من الآباء والأمهات، الذين لديهم أطفال صغار، على متابعة حملات التطعيم الخاصة بأبنائهم، حرصا منهم على تناول تلك التطعيمات لتجنب التعرض للإصابة بالأمراض الخطيرة، ما جعل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يعلن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان خلال الشهر الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، ما جعل المواطنين يبحثون عن موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال وأماكن الحملة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون والقراء والمتابعون بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال وأماكن الحملة، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان، على النحو التالي:

موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وحددت وزارة الصحة والسكان موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، لتكون خلال الفترة من 27 مارس إلى يوم 30 مارس الجاري، لتستهدف تلك جميع الأطفال من عمر يوم وحتى سن 5 سنوات، ويتم توزيع 45 ألف فريق طبي مدربين على تطعيم الأطفال.

أماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

وبالنسبة لأماكن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، فحرصت وزارة الصحة على توفير حملات التطعيم تلك في جميع محافظات مصر والقرى المناطق النائية، لتكون متوفرة في الأسواق والميادين الكبرى وأماكن التجمعات الكبيرة، مثل محطات المترو والقطارات والمولات التجارية ومواقف الأتوبيسات، فضلا عن توفيرها في مكاتب الصحة والمراكز الطبية والوحدات الصحية أيضا.

ووجهت وزارة الصحة والسكان، نصائحها للمواطنين بضرورة التوجه إلى مقرات ومراكز تواجد تلك الحملات، لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى سن 5 سنوات ضد شلل الأطفال.