«صحة الشرقية» تناقش استعدادات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. تبدأ 27 مارس

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعات مع مشرفي وزارة الصحة، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال القادمة، وذلك اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، ومكتب وكيل الوزارة.

دورات تدريبية للفرق الطبية المشاركة في الحملة

وتناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للحملة، والتي سيتم تنفيذها بمحافظة الشرقية، خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس الحالي لمدة 4 أيام.

وأكد وكيل الوزارة على تكثيف الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة للفرق الإشرافية بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بالحملة، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، ومراجعة سلسلة التبريد بجميع الوحدات والإدارات للتأكد من سلامتها وكذلك سلامة المولدات الكهربائية، وعمل الصيانة اللازمة لها.

كما أكد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيم في ظل الظروف الراهنة، موجها بعمل الدعاية اللازمة للحملة، وسرعة مخاطبة جميع الجهات المختصة للتنسيق والتعاون في تنفيذ الحملة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

ضمان وصول الخدمة بشكل جيد للأطفال المستهدفين بالحملة

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة أن حملة شلل الأطفال تستهدف تطعيم مليون و268 ألفا و157 طفلا من المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، ويتم التطعيم بطعم سابين الفموي، بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والحضانات ومن منزل لمنزل، من خلال الفرق الطبية والبالغ عددهم 3440 فرقة، مقسمة إلى 981 فرقة بالحضر، و2459 فرقة بالريف، منهم 529 فرقة بالمراكز الثابتة، و2911 فرقة متحركة، تجوب جميع منازل المواطنين بالمحافظة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.

كما ناقش وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الصحية، خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ومؤشرات أداء عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وذلك ضمن خطة الدولة الوقائية لمجابهة فيروس كورونا.