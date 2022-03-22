طلاب الإسماعيلية يحضرون عرض «4 أيام مجيدة».. ويحيون صلاح التهامي بـ«سقفة» (فيديو)

نشر المخرج سعد هنداوي، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، المقام حاليا في محافظة الإسماعيلية، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على «فيس بوك»، لمجموعة من طلبة إحدى المدارس في المحافظة، وهم يقومون بالتصفيق بعد عرض الفيلم التسجيلي «4 أيام مجيدة» للمخرج صلاح التهامي، الذي تم عرضه اليوم ضمن فعاليات المهرجان.

واحتفلت الدورة الـ 23 من مهرجان الإسماعلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، التي تختتم فعالياتها مساء الغد، بمرور 100 عام على ميلاد صلاح التهامي أحمد أعمدة السينما التسجيلية في مصر، الذي ولد في 23 يناير عام 1922، وتضمن برنامج الاحتفال بمئويته عرض عدد من أفلامه التسجيلية، التي سجل من خلالها خطوات بناء السد العالي.

الإسماعيلية السينمائي يحتفل بمئوية المخرج الكبير صلاح تهامي

ونظمت إدارة المهرجان في ثاني أيام الفعاليات، احتفالية بمناسبة مرور 100عام على ميلاد المخرج الكبير صلاح التهامي، تم خلالها عرض مجموعة من أفلام المخرج الكبير، التي حملت اسم «4 أيام مجيدة» رصدت لحظات تحويل مجرى النيل وإنشاء السد العالي، بحضور مجموعة كبيرة من السينمائيين والنقاد، من بينهم السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للمرأة، المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، المخرج مجدي أحمد علي والناقدة ماجدة موريس.

أفلام التهامي وثقت لحظة تحويل مجرى النيل

وأشارت الناقدة ماجدة موريس، التي أدارت ندوة تكريم المخرج الراحل، إلى أن التهامي قدم من خلال أفلامه وثيقة مهمة لتوثيق مرحلة مهمة من مراحل تاريخنا المصري، وهي لحظة تحويل مجرى النيل لإنشاء السد العالي، وهي عبارة عن مجموعة حلقات من إنتاج جريدة مصر السينمائية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات.

من جانبه قال المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، أنه سعى للحصول على الحلقات الكاملة عن السد العالي، التي قدمها التهامي، من الهيئة العامة للاستعلامات ولكن لم يرسلوا له سوى 25 حلقة من إجمالي 30 حلقة، متابعا: «نتمنى أن يتم عرض كافة تلك الحلقات للجمهور بشكل عام».