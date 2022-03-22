مسؤول سابق بالبنك الدولي: خرجت من جائحة كورونا وهي تقف على أرض صلبة

قال الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي سابقًا، السبب الرئيسي إن دول العالم تُعاني جميعًا من أزمة تضخم كبيرة، بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية ، فضلًا عما سببته جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لكن بفضل الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية في مصر خرجت الدولة من جائحة كورونا وهي تقف على أرض صلبة وحققت معدلات نمو.

الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمات التي يعاني منها العالم أجمع

وأضاف «صالح»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على قناة «Extra news»، أن أسعار الدولار مرتبطة بالتغيرات التي تحدث في العالم أجمع، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على الخروج من الأزمات التي يعاني منها العالم أجمع، «عندنا تجربة فريدة وقوية من نوعها في النمو الاقتصادي، مصر كانت من ضمن دول قليلة جدًا حول العالم حققت نمو اقتصادي بالموجب خلال جائحة كورونا».

الشعب المصري قادر على صناعة المعجزات

وأشار مستشار البنك الدولي سابقًا، إلى أن الدولة المصرية وبمساندة الشعب المصري قادرة على صناعة المعجزات، كون مصر صاحبة تجارب عديدة وتغلبت على أزمات كثيرة، وستستطيع التغلب على الأزمة الحالية « التاريخ دايمًا بيعلمنا أن احنا لما نبص لورا لازم نبص بقوة لأن احنا أصحاب تجارب، وما زالت القيادة السياسية في مصر تؤمن بأن الشعب المصري قادر على تحقيق المعجزات بالعمل والإخلاص والتفاني».